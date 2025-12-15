  2. অর্থনীতি

পেঁয়াজ আমদানি আরও বাড়ছে, দৈনিক আইপি মিলবে ৫৭৫টি

প্রকাশিত: ০২:০৭ এএম, ১৫ ডিসেম্বর ২০২৫
পেঁয়াজের বাজার সহনীয় রাখতে আগামী ১৫ ও ১৬ ডিসেম্বর দুই দিনের জন্য প্রতিদিন ৫৭৫টি করে আইপি (আমদানি অনুমতি) ইস্যু করা হবে। প্রত্যেকটি আইপিতে পূর্বের মতো সর্বোচ্চ ৩০ টন পেঁয়াজ আমদানির অনুমোদন দেওয়া হবে।

রোববার (১৪ ডিসেম্বর) রাতে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে কৃষি মন্ত্রণালয়।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, আবেদনের বিষয় পূর্বের ন্যায় বলবৎ থাকবে। অর্থাৎ চলতি বছরের ১ আগস্ট থেকে যেসব আমদানিকারক আমদানি অনুমতির জন্য আবেদন করেছেন তারাই কেবল এই দুই দিন আবেদন পুনরায় দাখিল করতে পারবেন। একজন আমদানিকারক একবারের জন্য আবেদনের সুযোগ পাবেন বলেও বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

