  2. স্বাস্থ্য

দশম গ্রেডে বেতন দাবি

ঢামেক প্রতিবেদক
ঢামেক প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:০০ পিএম, ০৩ ডিসেম্বর ২০২৫
কর্মবিরতি চলাকালে মেডিকেল টেকনোলজিস্ট ও ফার্মাসিস্টরা ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বহির্বিভাগে সমবেত হন

১১তম গ্রেড থেকে ১০ম গ্রেডে উন্নীতকরণের দাবিতে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে অর্ধদিবস কর্মবিরতি পালন করেছেন মেডিকেল টেকনোলজিস্ট ও ফার্মাসিস্টরা।

বুধবার (৩ ডিসেম্বর) সকাল ৮টা থেকে শুরু হয়ে এই কর্মসূচি চলে দুপুর ১২টা পর্যন্ত। এর আগে গত ৩০ নভেম্বর দুই ঘণ্টা কর্মবিরতি পালন করেন তারা।

আজ বুধবার কর্মবিরতি চলাকালে মেডিকেল টেকনোলজিস্ট ও ফার্মাসিস্টরা সমবেত হন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বহির্বিভাগে। এতে নেতৃত্ব দেন মেডিকেল টেকনোলজিস্ট ও ফার্মাসিস্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সচিব মাইনুদ্দিন মঞ্জু। 

আরও উপস্থিত ছিলেন ফার্মাসিস্ট বিভাগের সিকদার মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন, মো. মনির হোসেন প্রমুখ। আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়া নেতারা জানান, মেডিকেল টেকনোলজিস্ট ও ফার্মাসিস্টদের বেতন ১০ম গ্রেডে বাস্তবায়নের ফাইল জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

মেডিকেল টেকনোলজিস্ট ও ফার্মাসিস্টদের কর্মবিরতিতে হাসপাতালে আগত রোগীরা দুর্ভোগে পড়েন। রেডিওলোজি বিভাগ বন্ধ থাকায় অনেক রোগীকে পরীক্ষা করাতে না পেরে বারান্দায় ও করিডোরে অপেক্ষা করতে দেখা যায়। মেডিসিন স্টোরের সামনেও ওষুধ নিতে আসা রোগী ও স্বজনদের দীর্ঘ লাইন দেখা যায়।

কাজী আল-আমিন/কেএসআর

