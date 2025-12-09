বিএমইউতে কর্মশালায় স্বাস্থ্য পেশাজীবীদের গবেষণা দক্ষতা বাড়ানোর তাগিদ

বিএমইউতে কর্মশালায় স্বাস্থ্য পেশাজীবীদের গবেষণা দক্ষতা বাড়ানোর তাগিদ
স্বাস্থ্য পেশাজীবীদের গবেষণা দক্ষতা বাড়াতে বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বিএমইউ) দুদিনব্যাপী কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে স্বাস্থ্য পেশাজীবীরা গবেষণায় আগ্রহ বৃদ্ধি, সেবার মানোন্নয়ন ও মাতৃ–নবজাতক স্বাস্থ্যসেবায় ইতিবাচক প্রভাবের প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন।
‘ডাটা অ্যানালাইসিস ও গবেষণা প্রকাশনা দক্ষতা বৃদ্ধি’ শীর্ষক এ কর্মশালা ৭ ও ৮ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হয়। বিএমইউয়ের নিওনেটোলজি বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর ডা. আব্দুল মান্নানের নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিওনেটোলজি ট্রেনিং রুমে আয়োজিত কর্মশালায় দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ২৫ জন স্বাস্থ্যসেবা পেশাজীবী অংশ নেন।
তাদের মধ্যে বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএমইউ), ঢাকা মেডিকেল কলেজ, স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ, শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ, মুগদা মেডিকেল কলেজ, মানিকগঞ্জ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, কমিউনিটি বেইজড মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল-ময়মনসিংহ, বাংলাদেশ শিশু হাসপাতাল ও ইনস্টিটিউট (বিআইসিএইচ), মাতৃ ও শিশুস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট হাসপাতাল (আইসিএমএইচ), নরসিংদী জেলা হাসপাতাল এবং এম আর খান শিশু হাসপাতাল অ্যান্ড আইসিএইচ থেকে স্বাস্থ্যসেবা পেশাজীবীরা অংশ নেন।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন—বিএমইউয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ডা. আব্দুল কালাম আজাদ, বাংলাদেশ পেরিনেটাল সোসাইটির (বিপিএস) সভাপতি প্রফেসর ডা. লায়লা আরজুমান্দ বানু, বাংলাদেশ নিওনেটাল ফোরামের (বিএনএফ) সেক্রেটারি জেনারেল প্রফেসর মজিবুর রহমান, কোষাধ্যক্ষ ডা. এম এ রউফ এবং সাবেক সেক্রেটারি জেনারেল প্রফেসর সঞ্জয় কুমার দে। তারা নবীন গবেষকদের গবেষণায় সততা, মনোযোগ ও আন্তর্জাতিক মানের বৈজ্ঞানিক লেখালেখিতে দক্ষতা অর্জনের পরামর্শ দেন।
কর্মশালায় প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন আইসিডিডিআর’বির মাতৃ ও শিশুস্বাস্থ্য বিভাগের ১২ জন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা। অংশগ্রহণকারীরা হাতে-কলমে ডাটা বিশ্লেষণ, বৈজ্ঞানিক লেখালেখি, রেফারেন্স ব্যবস্থাপনা এবং আন্তর্জাতিক জার্নালে গবেষণা প্রকাশনার পদ্ধতি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ নেন।
আয়োজকদের মতে, স্বাস্থ্যখাতে প্রমাণভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও মানোন্নয়নে গবেষণা অত্যন্ত জরুরি। এ ধরনের প্রশিক্ষণ স্বাস্থ্যসেবা কর্মীদের গবেষণায় আগ্রহ বাড়াবে, গবেষণার মান উন্নত করবে এবং মাতৃ–নবজাতক ও শিশুস্বাস্থ্য সেবায় ইতিবাচক পরিবর্তন আনবে।
কর্মশালাটি যৌথভাবে আয়োজন করে বিএমইউর নিওনেটোলজি বিভাগ, বাংলাদেশ নিওনেটাল ফোরাম, বাংলাদেশ পেরিনেটাল সোসাইটি এবং আইসিডিডিআর’বি। পুরো কর্মশালার অর্থায়ন করেছে আইসিডিডিআর’বির প্রকল্প।
এসইউজে/এমকেআর