দিয়াবাতের জোড়া গোল, মোহামেডানকে টপকালো আবাহনী
সোলেমান দিয়াবাতের জোড়া গোলে বাংলাদেশ ফুটবল লিগে বড় জয় পেয়েছে আবাহনী। শনিবার মানিকগঞ্জে অনুষ্ঠিত ম্যাচে আবাহনী ৫-০ গোলে হারিয়েছে ফকিরেরপুল ইয়ংমেন্স ক্লাবকে। অন্য ৩ গোল করেছেন মিরাজুল, মোরসালিন ও আল-আমিন।
৩২ মিনিটে দিয়াবাতের গোলে লিড নেয় আবাহনী। ৪১ মিনিটে তিনিই ব্যবধান দ্বিগুণ করেন। ৪৪ মিনিটে মিরাজুল ইসলাম গোল করলে ৩-০ ব্যবধানে এগিয়ে বিরতিতে যায় বাংলাদেশ লিগের সর্বাধিক ছয়বারের চ্যাম্পিয়নরা।
৭৯ মিনিটে মোরসালিনের গোলে আবাহনী ব্যবধান ৪-০ করে। ৮৬ মিনিটে আল-আমিন গোল করে আবাহনীকে এনে দেন বড় জয়।
এ জয়ে আবাহনী ৮ পয়েন্ট নিয়ে মোহামেডানকে টপকিয়ে টেবিলে ৪ নম্বরে উঠলো। ৭ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের পাঁচে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন মোহামেডান।
আরআই/এমএমআর