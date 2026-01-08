অত্যাবশ্যকীয় ২৯৬ ওষুধের তালিকা ও মূল্য নির্ধারণে অনুমোদন

অত্যাবশ্যকীয় ২৯৬ ওষুধের তালিকা ও মূল্য নির্ধারণে অনুমোদন
প্রধান উপদেষ্টার স্বাস্থ্যবিষয়ক উপদেষ্টা (প্রতিমন্ত্রী পদমর্যাদার) অধ্যাপক ডা. সায়েদুর রহমান বলেছেন, জাতীয় অত্যাবশ্যকীয় ওষুধের তালিকা প্রণয়ন ও এসব ওষুধের মূল্য নির্ধারণের অনুমোদন দিয়েছে উপদেষ্টা পরিষদ। এ তালিকায় ২৯৬টি ওষুধ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সরকার নির্ধারিত মূল্যে এসব ওষুধ বিক্রি করতে হবে।
বৃহস্পতিবার (৮ জানুয়ারি) রাজধানীর তেজগাঁওয়ে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে তার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে এ অনুমোদন দেওয়া হয়। পরে রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে এ তথ্য জানান সায়েদুর রহমান।
