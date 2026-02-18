  2. স্বাস্থ্য

স্বাস্থ্যমন্ত্রী 

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে দুর্নীতি-সিন্ডিকেট থাকতে পারবে না

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:০৩ পিএম, ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীকে বরণ করে নেন কর্মকর্তারা

দুর্নীতি ও সিন্ডিকেটের বিষয়ে কঠোর অবস্থানের কথা জানিয়েছেন নবনিযুক্ত স্বাস্থ্যমন্ত্রী সরদার সাখাওয়াত হোসেন (বকুল)। তিনি বলেন, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে দুর্নীতি ও কোনো সিন্ডিকেট থাকতে পারবে না। আমরাও সিন্ডিকেটের কবলে পড়বো না 
 
বুধবার (১৮ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে মন্ত্রণালয়ে প্রথম দিন অফিসে এসে তিনি সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন।

দায়িত্ব পাওয়ার পর এদিন দুপুর ১২টা ৪০ মিনিটে মন্ত্রণালয়ে আসেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী। এ সময় স্বাস্থ্য সচিব মো. সাইদুর রহমানসহ কর্মকর্তারা তাকে ফুল দিয়ে বরণ করেন। এদিন নতুন স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী ড. এম এ মুহিতও অফিসে আসেন। তাকেও সচিবসহ কর্মকর্তারা ফুল দিয়ে বরণ করে নেন। 
 
পরে দুপুর ১টা ৪০ মিনিটে নিজ কক্ষে গণমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী সরদার সাখাওয়াত হোসেন (বকুল)।

এ সময় অনুভূতি জানতে চাইলে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, আমি বড় কিছু হয়ে যাইনি; বরং স্ট্রেস আরম্ভ হয়েছে। একটা গুরু দায়িত্ব আমাকে দেওয়া হয়েছে। কাজটা ভালোভাবে করে যেদিন আমি প্রধানমন্ত্রী ও দেশের মানুষের সন্তুষ্টি পাবো; তখনই আমার ভালো অনুভূতি হবে। 
 
তিনি বলেন, গ্রাম পর্যায়ে মানুষ যেন স্বাস্থ্যসেবা পায়, সে লক্ষ্যে কাজ করবো। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে প্রশংসনীয় কিছু কাজ করবো। 
 
বিদেশে চিকিৎসার বিষয়ে প্রশ্নের জবাবে সরদার সাখাওয়াত হোসেন বলেন, যখন কোনো কিছুর অভাব থাকে, মানুষ বিকল্প খোঁজে। আমাদের দেশের যারা বিদেশে যায়, সেটা খুব একটা আস্থাহীনতার জন্য, সেটা আমি বলবো না। অনেকে সময় মানুষের প্রত্যাশা অনুযায়ী স্বাস্থ্যসেবা না পাইলে যায়। স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ ও মান বৃদ্ধি করতে হবে। আমরা মান ও সেবা বৃদ্ধি করতে চাই, যেন মানুষ বাইরে না গিয়ে এখানেই সেবা নেয়। 
 
দুর্নীতি ও সিন্ডিকেট নিয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, এখানে (স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়) কোনো দুর্নীতি হতে পারবে না। জিরো টলারেন্স থাকবে দুর্নীতির ব্যাপারে। কোনো সিন্ডিকেট থাকতে পারবে না। আমরা কোনো সিন্ডিকেটের কবলে পড়বো না ইনশাআল্লাহ।
 
আগামী ৩০ দিনের মধ্যে সরকারি হাসপাতালগুলোতে চিকিৎসকদের সময়মতো উপস্থিতি নিশ্চিত করবেন জানিয়ে তিনি বলেন, তাদের (চিকিৎসকদের) সময়মতো অফিসে উপস্থিত থাকতে হবে…। আমি ৩০ দিনের মধ্যেই এটি নিশ্চিত করবো। আমি হঠাৎ পরিদর্শনে যাবো এবং তাদের উপস্থিত না পেলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবো।
 
এক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন, একান্ত প্রয়োজন না হলে তিনি বিদেশে চিকিৎসা নিতে যাবেন না। তিনি বলেন, দেশের স্বাস্থ্যসেবার মান উন্নত করতে চান, যেন মানুষ চিকিৎসার জন্য বিদেশমুখী না হয়।
 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের স্নাতক সাখাওয়াত নরসিংদী-৪ আসন থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। গতকাল তাকে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়। তিনি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী ড. এম এ মুহিতকে সঙ্গে নিয়ে মন্ত্রণালয়ে যোগদান করেন।
 
