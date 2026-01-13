  2. স্বাস্থ্য

মিটফোর্ডে আইসিইউ-এইচডিইউ সুবিধা সম্বলিত ইসিসি চালু

দেশের সর্বপ্রথম আইসিইউ ও এইচডিইউ সুবিধাসম্পন্ন ইমার্জেন্সি অ্যান্ড ক্যাজুয়ালিটি সেন্টার (ইসিসি) চালু করেছে স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ (মিটফোর্ড) হাসপাতাল। বেসরকারি সহায়তায় এই উদ্যোগ বাস্তবায়ন করেন হাসপাতালটির বিদায়ী পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. মাজহারুল ইসলাম খান।

মাজহারুল ইসলাম খান বলেন, এই অত্যাধুনিক সেন্টার চালুর ফলে হাসপাতালের জরুরি সেবা ব্যবস্থায় যুগান্তকারী পরিবর্তনের সূচনা হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, ইমার্জেন্সি ও ক্যাজুয়ালিটি সেন্টার চালু হওয়ায় জরুরি বিভাগে আসা রোগীদের দ্রুত রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা শুরু করা সম্ভব হবে। এতে মৃত্যুহার উল্লেখযোগ্যভাবে কমবে, রোগীর হাসপাতালে অবস্থানের সময় কমবে। একই সঙ্গে ওয়ান-স্টপ সার্ভিস কার্যকর হবে এবং ইনডোর বিভাগে রোগীর অতিরিক্ত চাপ কমবে।

নতুন এই ইমার্জেন্সি সেন্টারকে কার্যকরভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে দেশের একটি বেসরকারি কোম্পানির পক্ষ থেকে ১০টি অত্যাধুনিক কার্ডিয়াক মনিটর অনুদান হিসেবে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া হার্টের রোগীদের সেবার মান বাড়াতে করোনারি কেয়ার ইউনিটে (সিসিইউ) অতিরিক্ত ১১টি বেড সংযোজন করা হয়েছে।

বেসরকারি সহায়তায় সিসিইউ সম্প্রসারণের এই উদ্যোগের সমন্বয়ও করেন সাবেক পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. মাজহারুল ইসলাম খান।

তিনি বলেন, সিসিইউতে আগে থাকা ৩৮টি বেডের সঙ্গে নতুন যুক্ত ১১টি বেড রোগীর অতিরিক্ত চাপ লাঘব করবে এবং ভোগান্তি কমাতে সহায়ক হবে।

