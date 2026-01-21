নীতি সংলাপে বক্তারা
প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা সর্বজনীন হেলথ কভারেজের পথ প্রশস্ত করবে
দেশের প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা সংস্কারের মাধ্যমে সর্বজনীন হেলথ কভারেজের পথ প্রশস্ত করতে হবে। একইসঙ্গে স্বাস্থ্য খাতে সংস্কার নিয়ে আলোচনা অব্যাহত রাখতে হবে। প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা (পিএইচসি) সংস্কারের সফল বাস্তবায়নের জন্য আরও জোরালো উদ্যোগ দরকার। বুধবার (২১ জানুয়ারি) রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে পিএইচসি খসড়া আইন নিয়ে একটি উচ্চ-স্তরের নীতি সংলাপে বক্তারা এসব কথা বলেন।
ইউনিসেফের সহায়তায় সংলাপটি যৌথভাবে আয়োজন করে বেসরকারি গবেষণা সংস্থা পাওয়ার অ্যান্ড পার্টিসিপেশন রিসার্চ সেন্টার (পিপিআরসি) ও ইউএইচসি ফোরাম। পিপিআরসির পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
পিপিআরসির নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. হোসেন জিল্লুর রহমান বলেন, স্বাস্থ্য খাতে সংস্কার নিয়ে আলোচনা অব্যাহত রাখতে হবে। অগ্রগতি হলেও পিএইচসি সংস্কারের সফল বাস্তবায়নের জন্য আরও জোরালো উদ্যোগ দরকার। তিনি বলেন, প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা (পিএইচসি) সংস্কারের গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি অর্জিত হলেও সফল বাস্তবায়নের জন্য আরও অব্যাহত অ্যাডভোকেসি এবং সংশোধন প্রয়োজন।
বক্তারা বলেন, আইন ও বিধি গুরুত্বপূর্ণ হলেও প্রকৃত পরিবর্তন আসবে কার্যকর বাস্তবায়ন, প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্ববোধ এবং শক্ত রাজনৈতিক অঙ্গীকারের মাধ্যমে।
অংশগ্রহণকারীরা বলেন, খসড়া পিএইচসি আইন দেশের স্বাস্থ্য সংস্কারের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক, যা স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থার ভিত্তি হিসেবে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা পুনঃকেন্দ্রীভূত করার ভূমিকা নিশ্চিত করে। তারা বলেন, যদিও এই খসড়াটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি দেখিয়েছে, তবে এটি আরও কার্যকরীভাবে বাস্তবায়নের জন্য নিয়মিত অ্যাডভোকেসি এবং সংশোধনের প্রয়োজন।
