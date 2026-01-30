স্বাস্থ্যসেবায় এনজিওদের কার্যক্রম বাড়ানোর আহ্বান স্বাস্থ্য উপদেষ্টার

স্বাস্থ্যসেবায় এনজিওদের কার্যক্রম বাড়ানোর আহ্বান স্বাস্থ্য উপদেষ্টার
স্বাস্থ্যসেবা খাতে কার্যক্রম বাড়ানোর জন্য বেসরকারি সংস্থা তথা এনজিওদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা নূরজাহান বেগম।
তিনি বলেন, মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য, অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধ, প্রবীণদের স্বাস্থ্যসেবা এবং তামাক ও তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণসহ বিভিন্ন কার্যক্রমে এনজিওগুলো এরই মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। আশা করি, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কাছে স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিতে সরকারের পাশাপাশি তারা ভবিষ্যতেও সক্রিয়ভাবে কাজ করবে।
বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে ‘স্বাস্থ্য সেবায় এনজিও-এর সম্পৃক্ততা’ শীর্ষক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপদেষ্টা একথা বলেন। স্বাস্থ্য সচিব মো. সাইদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আখতার এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বিশেষ সহকারী অধ্যাপক ডা. মো. সায়েদুর রহমান।
বিশেষ অতিথি মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আখতার বলেন, মাতৃ ও শিশুমৃত্যু রোধে দাইদের প্রশিক্ষণ দিতে হবে। কেননা সারাদেশে বিশেষত গ্রামাঞ্চলে দাইদের উপর আমাদের নির্ভর করতে হয়। তিনি আরও বলেন, শুধু পরিবেশ নিয়ে আন্দোলন করলেই হবে না, অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধে সচেতনতামূলক কার্যক্রম বৃদ্ধি করতে হবে।
সভায় অন্যান্য বক্তারা বলেন, মানসিক স্বাস্থ্য ও চক্ষু স্বাস্থ্যেও নজর দিতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিকটে যেন ফার্স্ট ফুড দোকান না থাকে। বাল্যবিবাহের শিকার শুধু মেয়ে নয় ছেলেদেরও কম বয়সে বিয়ে দেওয়া হচ্ছে এ বিষয়েও কাজ করা দরকার। তারা ইউনিভার্সেল হেল্থ কাভারেজের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রগুলো যেনো রোগী বান্ধব হয় সে ব্যাপারেও বক্তারা আশাবাদ ব্যাক্ত করেন। তাঁরা "ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫" প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখায় স্বাস্থ্য উপদেষ্টা নূরজাহান বেগম এবং প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আখতারকে ধন্যবাদ জানান।
সভাপতির বক্তব্যে স্বাস্থ্য সচিব মো. সাইদুর রহমান বলেন, অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধে ৩৫ টি মন্ত্রণালয়ের মধ্যে যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে সে কার্যক্রমে এখন থেকে এনজিওগুলোওকেও সম্পৃক্ত করা হলো।
এসময় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে বাংলাদেশে ফিজিওথেরাপির স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন সিআরপি (সেন্টার ফর দ্য রিহ্যাবিলিটেশন অব দ্য প্যারালাইজড)-এর পরিকল্পক ও প্রতিষ্ঠাতা ভ্যালেরি অ্যান টেইলরকে বিশেষ সম্মাননা প্রদান করা হয়।
এসইউজে/এমএএইচ/