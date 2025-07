দক্ষিণ এশিয়ার তৃতীয় দেশ হিসেবে শ্রীলঙ্কায় চালু স্টারলিংক, অপেক্ষায় ভারত

দক্ষিণ এশিয়ার তৃতীয় দেশ হিসেবে শ্রীলঙ্কায় চালু হলো ইলন মাস্কের স্পেসএক্স পরিচালিত স্যাটেলাইট ইন্টারনেট সেবা স্টারলিংক। এর আগে ভুটান ও বাংলাদেশে চালু হয় এই সেবা। মঙ্গলবার (১ জুলাই) এক্সে (সাবেক টুইটার) শ্রীলঙ্কায় স্টারলিংক চালু হওয়ার ঘোষণা দেন মাস্ক নিজেই।

২০২৪ সালের আগস্টে শ্রীলঙ্কার সরকার টেলিযোগাযোগ আইন সংশোধনের মাধ্যমে স্যাটেলাইট-ভিত্তিক ইন্টারনেট সেবাদাতাদের বৈধতা দেয়, যার পরপরই স্টারলিংক প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রক অনুমোদন লাভ করে।

বর্তমান হারে শ্রীলঙ্কায় স্টারলিংকের রেসিডেনশিয়াল সংযোগের জন্য মাসিক খরচ প্রায় ১২ হাজার থেকে ১৫ হাজার শ্রীলঙ্কান রুপি। ‘রোম’ নামে পোর্টেবল প্ল্যানের জন্য মাসে খরচ হবে ১৫ হাজার থেকে ৩০ হাজার ১০০ রুপি। এককালীন হার্ডওয়্যার খরচ ধরা হয়েছে ৬০ হাজার ২০০ থেকে ১ লাখ ১৮ হাজার রুপি। ভুটান ও বাংলাদেশের দামের সঙ্গে এর তুলনা করলে তা প্রায় কাছাকাছি।

Starlink now available in Sri Lanka! https://t.co/37X5hNOEfL