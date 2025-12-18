আগামী মাসে পদত্যাগ করবেন এফবিআইয়ের উপ-পরিচালক

আগামী মাসে পদত্যাগ করবেন এফবিআইয়ের উপ-পরিচালক
এফবিআইয়ের উপ-পরিচালক ড্যান বঙ্গিনো বুধবার বলেছেন, তিনি আগামী মাসেই তার পদ থেকে সরে দাঁড়াবেন। এর মাধ্যমে তিনি ব্যুরোর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পদমর্যাদার কর্মকর্তার পদ থেকে সরে দাঁড়াচ্ছেন। খবর রয়টার্সের।
এর আগে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, তার মনে হচ্ছে ড্যান বঙ্গিনো তার শোতে ফিরে যেতে চান। তার এই মন্তব্যের কয়েক ঘণ্টা পরই সোশ্যাল মিডিয়ায় পদত্যাগের ঘোষণা দেন বোঙ্গিনো। এফবিআইতে যোগদানের আগে তিনি একটি পডকাস্টের হোস্ট ছিলেন।
ট্রাম্প সাংবাদিকদের বলেন, ড্যান বঙ্গিনো দুর্দান্ত কাজ করেছেন। আমার মনে হয় তিনি তার শোতে ফিরে যেতে চান। তিনি নিউ ইয়র্ক সিটির প্রাক্তন পুলিশ অফিসার এবং সিক্রেট সার্ভিসেরও সদস্য ছিলেন। এফবিআই এজেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের আপত্তির কারণে তাকে ডেপুটি করা হয়েছিল।
অ্যাটর্নি জেনারেল পাম বন্ডি এবং এফবিআই পরিচালক কাশ প্যাটেলের কথা উল্লেখ করে সামাজিক মাধ্যম এক্সে এক পোস্টে বঙ্গিনো বলেন, এজি বন্ডি এবং পরিচালক প্যাটেলকে কাজ করার সুযোগ দেওয়ার জন্য আমি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে ধন্যবাদ জানাতে চাই।
বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত বেশ কয়েকজন ব্যক্তি রয়টার্সকে জানিয়েছেন, বঙ্গিনোর অফিসে থাকা জিনিসপত্র এরই মধ্যে বাক্সবন্দি অবস্থায় রয়েছে, যদিও অন্য একজন বলেছেন, তিনি বুধবার এফবিআই সদর দপ্তরে কাজ করেছেন।
একজন পডকাস্টার হিসেবে বঙ্গিনো বিভিন্ন ধরণের ষড়যন্ত্র তত্ত্ব প্রচার করেছিলেন যা তাকে ক্ষমতায় আসার পরও তাড়া করে বেড়িয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ২০২১ সালের ৬ জানুয়ারি ট্রাম্পের সমর্থকদের মার্কিন ক্যাপিটলে হামলা এবং প্রয়াত দোষী সাব্যস্ত যৌন অপরাধী জেফ্রি এপস্টাইনের ওপর হামলা। জুলাই মাস থেকেই এফবিআইতে বঙ্গিনোর কার্যকাল নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করে।
