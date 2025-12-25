তারেক রহমানের কাছে প্রাণিদের জন্য হাসপাতাল চাইলেন নির্মাতা দীপন
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের দেশে প্রত্যাবর্তনের দিন চলচ্চিত্র নির্মাতা দীপঙ্কর দীপন সামাজিক মাধ্যমে একটি আবেগঘন স্ট্যাটাস প্রকাশ করেছেন। দীপন স্ট্যাটাসে জানিয়েছেন, তারেক রহমান শুধু রাজনৈতিক নেতা নন, তিনি প্রাণিপ্রেমীও।
তিনি ব্যক্তিগতভাবে পোষা প্রাণি যেমন বিড়াল, কুকুর, সাপসহ সব ধরনের প্রাণীর জীবনরক্ষায় আগ্রহী।
দীপন উল্লেখ করেছেন, তারেক রহমান বিদেশ থেকে নিজের পোষা বিড়াল জেবুকে দেশে নিয়ে এসেছেন। তবে দীপন এই তথ্য তুলে ধরার মূল কারণটি এই নয়। তিনি আরও বলেন, ‘আমার জীবনের সবচেয়ে বড় স্বপ্ন হলো বাংলাদেশে পথকুকুর, ভাসমান বিড়াল এবং অন্যান্য পশুপাখির জন্য সম্পূর্ণ আধুনিক ফ্রি হাসপাতালের একটি চেইন তৈরি করা। প্রত্যেক জেলায় এর একটি শাখা থাকবে।’
তিনি স্পষ্ট করে জানিয়েছেন, এই স্বপ্নের বাস্তবায়নকল্পে তারেক রহমান যদি নির্বাচনে জিতে প্রধানমন্ত্রী হন, তাহলে তার কাছে এই প্রত্যাশা থাকবে।
স্ট্যাটাসে দীপন আরও যোগ করেছেন, দেশের ভবিষ্যতের জন্য তারেক রহমানকে আরও অনেক কিছু ঠিক করতে হবে এবং সেই বিষয়গুলো নিয়ে তাকে অনেকেই পরামর্শ দেবে।
দীপন নিজের প্রাণীর প্রতি ভালবাসার অনুভূতি প্রকাশ করে বলেছেন, ‘প্রাণিরা আমারও কাছে গুরুত্বপূর্ণ। তাদের নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য নিশ্চিত করা উচিত। এই কারণে আমার এই প্রত্যাশা তারেক রহমানের কাছে ব্যক্ত করছি।’
দীপনের এই স্ট্যাটাস শুধু একটি রাজনৈতিক প্রত্যাশা নয়, বরং দেশের প্রাণীর প্রতি দায়িত্ববোধ ও সামাজিক সচেতনতার একটি প্রতিফলন। অনেকে আবার এটি নিয়ে ট্রলও করছেন অনেক জনপ্রিয় সিনেমার পরিচালককে।
এলআইএ