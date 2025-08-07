  2. আন্তর্জাতিক

যুক্তরাষ্ট্রের সেনাঘাঁটিতে গোলাগুলি, আহত ৫

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ১০:৩০ এএম, ০৭ আগস্ট ২০২৫
বুধবার (৬ আগস্ট) সকালে যুক্তরাষ্ট্রের ফোর্ট স্টিউয়ার্ট সেনাঘাঁটিতে গোলাগুলির ঘটনা ঘটে/ ছবি: দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্ট

যুক্তরাষ্ট্রের জর্জিয়া অঙ্গরাজ্যের ফোর্ট স্টিউয়ার্ট সেনাঘাঁটিতে গোলাগুলির ঘটনা ঘটেছে। স্থানীয় সময় বুধবার (৬ আগস্ট) সকালে এক সেনা নিজের অস্ত্র দিয়ে ঘাঁটিতে গুলি চালান। এতে অন্তত পাঁচ সেনা আহত হয়েছেন। তাদের বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন

মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিএনএন জানিয়েছে, হামলাকারী সেনা সদস্যকে এরই মধ্যে আটক করা হয়েছে। যারা আহত হয়েছেন তাদের দুজনকে সাভানার স্মৃতি স্বাস্থ্য হাসপাতালের মিডেকেল সেন্টারে নেওয়া হয়েছে। অন্য তিনজনকে সেনাবাহিনীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। আহতদের সবার অবস্থা স্থিতিশীল। আশা করা হচ্ছে, তারা পুরোপুরি সুস্থ হয়ে যাবেন।

হামলকারী হিসেবে ২৮ বছর বয়সী সার্জেন্ট কর্নেলিয়াস রেডফোর্ডকে শনাক্ত করেছেন সেনা কর্মকর্তারা। তিনি ফ্লোরিডার জ্যাকসোনভিলের বাসিন্দা। কর্নেলিয়াস সেনাবাহিনীর সক্রিয় সদস্য ও তাকে ফোর্ট স্টিউয়ার্ট ঘাঁটির দ্বিতীয় ব্রিগেডে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল।

হামলায় তিনি একটি ব্যক্তিগত হ্যান্ডগান ব্যবহার করেছেন। সেনা কর্মকর্তা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল জন লুবাস জানিয়েছেন, কর্নেলিয়াস যখন হামলা শুরু করেন, তখন অন্য সেনারা তাকে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে নিবৃত করেন। গুলি চালানোর ৪০ মিনিট পর তাকে আনুষ্ঠানিকভাবে আটক করা হয়। কেন তিনি সহকর্মীদের ওপর হামলা চালালেন সেটি এখনো জানা যায়নি।

কর্নেলিয়াসের যুদ্ধের কোনো অভিজ্ঞতা নেই। তিনি ২০১৮ সালে সেনাবাহিনীতে অটোমেটেড লজিস্টিক স্পেশালিস্ট হিসেবে যোগ দেন। চলতি বছরের মে মাসে নেশাজাতীয় দ্রব্য গ্রহণ করে গাড়ি চালানোর সময় একবার তাকে আটক করা হয়েছিল

তার বিরুদ্ধে এর আগে কখনো কোনো সামরিক অভিযোগের তথ্য পাওয়া যায়নি। হামলার পর তিনি জীবিত আছেন ও তাকে প্রি-ট্রায়াল বন্দিশালায় আটকে রাখা হয়েছে।

সূত্র: সিএনএন

এসএএইচ

