সামরিক ঘাঁটিতে সহকর্মীদের গুলি, নৃশংসতা বললেন ট্রাম্প

প্রকাশিত: ১২:৫২ পিএম, ০৭ আগস্ট ২০২৫
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প/ফাইল ছবি: এএফপি

যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাঞ্চলীয় জর্জিয়া অঙ্গরাজ্যে সামরিক বাহিনীর একটি ঘাঁটিতে এলোপাতাড়ি গুলি চালিয়েছে এক সেনা সদস্য। এতে পাঁচ সেনা সদস্য আহত হয়েছেন। স্থানীয় সময় বুধবার এই ঘটনা ঘটেছে। এই ঘটনাকে ‘নৃশংসতা’ বলে অভিহিত করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এক ঊর্ধ্বতন সামরিক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, ওই সেনা সদস্যকে এরই মধ্যে নিরস্ত্র করে আটক করা হয়েছে। খবর এএফপির।

ফোর্ট স্টুয়ার্টে এই ঘটনা ঘটেছে। বৃহত্তম ওই সেনা ঘাঁটিতে হাজার হাজার সৈন্য এবং স্বজনরা বসবাস করেন। ওই সেনা সদস্য তার সহকর্মীদের আক্রমণ করার খবর জানার পর পরই জরুরি বিভাগের কর্মীরা সেখানে ছুটে যান।

এক সংবাদ সম্মেলনে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল জন লুবাস জানিয়েছেন, সেখানে থাকা সৈনিকরা এই ঘটনা দেখার সঙ্গে সঙ্গেই তাকে প্রতিহত করেছেন। ফলে আইন প্রয়োগকারীরা তাকে হেফাজতে নিতে সক্ষম হয়েছেন।

ফোর্ট স্টুয়ার্টে অবস্থিত থার্ড ইনফেন্ট্রি ডিভিশনের কমান্ডার লুবাস জানিয়েছেন, সহকর্মীর গুলিতে পাঁচ সেনা সদস্য আহত হয়েছেন। তবে তিনি জানিয়েছেন, সবার অবস্থা স্থিতিশীল। তারা শিগগির সুস্থ হয়ে উঠবেন বলেও আশা প্রকাশ করেন তিনি।

তিনি জানিয়েছেন, যে সেনা সদস্য তার সহকর্মীদের ওপর গুলি চালিয়েছেন তার নাম সার্জেন্ট কার্নিলিয়াস রেডফোর্ড। তবে কী কারণে তিনি তার সহকর্মীদের ওপর গুলি চালালেন সে বিষয়টি নিশ্চিত নয়।

কমান্ডার লুবাস জানিয়েছেন, বুধবারের ওই হামলায় সামরিক বাহিনীর কোনো অস্ত্র ব্যবহার করা হয়নি। ধারণা করা হচ্ছে ব্যক্তিগত হ্যান্ডগান দিয়ে ওই সেনা সদস্য তার সহকর্মীদের ওপর গুলি চালিয়েছেন।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এই ঘটনাকে ‘নৃশংসতা’ বলে অভিহিত করেছেন। তিনি সাংবাদিকদের বলেন, সেনাবাহিনীর অপরাধ তদন্ত বিভাগ নিশ্চিত করবে যেন অপরাধীকে আইনের সর্বোচ্চ পরিসরে বিচার করা সম্ভব হয়।

মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথ এই গুলিবর্ষণের ঘটনাকে ‘কাপুরুষোচিত’ বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি সামাজিক মাধ্যম এক্সে প্রকাশিত এক পোস্টে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে এই ঘটনায় অপরাধী এবং জড়িত অন্যদের দ্রুত বিচারের আওতায় আনা হবে।

এর আগে ২০১৯ সালে হাওয়াইয়ের পার্ল হারবার নেভাল শিপইয়ার্ডে এক মার্কিন নাবিক দুইজনকে গুলি করে হত্যা করেন এবং গুলিতে আরও একজন আহত হয়। একই বছর ফ্লোরিডার নেভাল এয়ার স্টেশন পেনসাকোলায় সামরিক বাহিনীর এক সৌদি শিক্ষার্থী তিনজনকে গুলি করে হত্যা করেন।

