  2. আন্তর্জাতিক

অবৈধ অভিবাসীরা যুক্তরাষ্ট্রের নতুন আদমশুমারিতে অন্তর্ভুক্ত হবে না

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
আন্তর্জাতিক ডেস্ক আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ১০:২৮ এএম, ০৮ আগস্ট ২০২৫
অবৈধ অভিবাসীরা যুক্তরাষ্ট্রের নতুন আদমশুমারিতে অন্তর্ভুক্ত হবে না
ডোনাল্ড ট্রাম্প। ফাইল ছবি: এপি/ইউএনবি

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়েছেন, তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যেন অবৈধ অভিবাসীদের নতুন আদমশুমারিতে আর গণনায় রাখা না হয়। দেশটিতে প্রতি ১০ বছর অন্তর এই আদমশুমারি অনুষ্ঠিত হয় এবং এটি জনসংখ্যা, সরকারি তহবিল বণ্টন ও কংগ্রেসীয় আসন বণ্টনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

ট্রাম্প এক সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে বলেন, যারা আমাদের দেশে অবৈধভাবে রয়েছে, তারা আদমশুমারিতে গণ্য হবে না।

তিনি আরও জানান, কমার্স ডিপার্টমেন্টকে নির্দেশ দিয়েছেন যাতে তারা আধুনিক তথ্য ও ২০২৪ সালের নির্বাচনের ফলাফলের ভিত্তিতে একটি নতুন ও সঠিক জরিপ তৈরি করে। পরবর্তী আদমশুমারি ২০৩০ সালে হওয়ার কথা।

ট্রাম্প এর আগেও ২০১০ সালের আদমশুমারিতে নাগরিকত্ব সংক্রান্ত একটি প্রশ্ন যুক্ত করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সে উদ্যোগ যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্ট ২০১৯ সালে বাতিল করে দেয়।

বিশেষজ্ঞ ও সমালোচকদের মতে, অভিবাসীদের বাদ দিলে অনেক এলাকা ফেডারেল ফান্ডিং ও কংগ্রেসীয় প্রতিনিধিত্ব থেকে বঞ্চিত হবে।

ট্রাম্প বর্তমানে তিনজন বিচারপতি নিয়োগ দিয়েছেন, ফলে আদালতের গঠন এখন অধিক রক্ষণশীল।

যদি নতুন আদমশুমারির নীতি চ্যালেঞ্জ করা হয়, ফলাফল এবার ভিন্ন হতে পারে।

সূত্র: আল-জাজিরা

এমএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।