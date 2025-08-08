লাহোরে ভারতীয় ড্রোন ভূপাতিতের দাবি পাকিস্তানের নিরাপত্তা বাহিনীর
লাহোরের মানাওয়ান এলাকায় ভারতীয় একটি ড্রোন গুলি করে ভূপাতিত করেছে পাকিস্তানের নিরাপত্তা বাহিনী। শুক্রবার (৮ আগস্ট) দেশটির পুলিশ সূত্র এই তথ্য জানিয়েছে।
সূত্র জানায়, ড্রোনটি পাকিস্তানি আকাশসীমায় প্রবেশ করার পরই সেটির গতিবিধি নজরে আসে এবং সঙ্গে সঙ্গে সেটিকে লক্ষ্য করে গুলি চালানো হয়। ড্রোনটি ভূপাতিত হওয়ার পর সেটি উদ্ধার করে নিরাপত্তা বাহিনীর হেফাজতে নেওয়া হয়েছে।
প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, এটি একটি নজরদারি (সার্ভেইলেন্স) ড্রোন ছিল, কারণ এতে কোনো ধরনের বিস্ফোরক উপাদান পাওয়া যায়নি। ড্রোনটি বর্তমানে গোয়েন্দা সংস্থার হেফাজতে রয়েছে এবং ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরু হয়েছে।
এই ঘটনার পেছনে সাম্প্রতিক ভারত-পাকিস্তান সামরিক উত্তেজনার প্রেক্ষাপটও রয়েছে। এপ্রিল মাসে ভারত অধিকৃত জম্মু ও কাশ্মীরে পর্যটকদের ওপর হামলার ঘটনাকে কেন্দ্র করে দুই দেশের মধ্যে বড় ধরনের সামরিক সংঘাত শুরু হয়। ওই ঘটনায় ভারত পাকিস্তানকে দায়ী করে।
ভারতের অপারেশন সিঁদুরের জবাবে পাকিস্তান চালায় ‘অপারেশন বুনইয়ান-উম-মারসুস’। ওই অভিযানে পাকিস্তানের সেনাবাহিনী ছয়টি ভারতীয় যুদ্ধবিমান, যার মধ্যে তিনটি রাফাল, এবং একাধিক ড্রোন ভূপাতিত করে।
টানা ৮৭ ঘণ্টার ওই সংঘাতের অবসান ঘটে ১০ মে, ২০২৫ তারিখে যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় অস্ত্রবিরতি চুক্তির মাধ্যমে।
প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প নিজেই সামাজিক মাধ্যমে এই অস্ত্রবিরতির ঘোষণা দেন। যদিও ভারত ট্রাম্পের মধ্যস্থতার দাবিকে স্বীকার করেনি, পাকিস্তান তার প্রচেষ্টার স্বীকৃতি দিয়ে তাকে ২০২৬ সালের নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য মনোনয়ন দিয়েছে।
সাম্প্রতিক ড্রোন ভূপাতিতের ঘটনাকে ঘিরে আবারও দুই দেশের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।
সূত্র: জিও নিউজ
এমএসএম