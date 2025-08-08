রয়টার্সের প্রতিবেদন
যুক্তরাষ্ট্র থেকে অস্ত্র কেনা ‘আপাতত বন্ধ’ করলো ভারত
যুক্তরাষ্ট্র থেকে নতুন অস্ত্র ও উড়োজাহাজ কেনার পরিকল্পনা ‘আপাতত স্থগিত’ করেছে ভারত। এই চুক্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তিন ভারতীয় কর্মকর্তা এমন দাবি করেছেন। তবে ভারত সরকার এই তথ্য প্রত্যাখ্যান করেছে।
ভারতের রপ্তানিপণ্যের উপর অতিরিক্ত ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করার পাল্টা প্রতিক্রিয়া হিসেবেই ভারত এই পদক্ষেপ নিয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, কয়েক সপ্তাহের মধ্যে ওয়াশিংটন যাওয়ার কথা ছিল ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের। কিন্তু প্রশাসনের দুজন সূত্র জানিয়েছেন, তিনি সম্ভবত যুক্তরাষ্ট্র যাচ্ছেন না।
ট্রাম্প প্রশাসন বুধবার (৬ আগস্ট) ভারতের রপ্তানিপণ্যের ওপর অতিরিক্ত ২৫ শতাংশ শুল্ক চাপায়, যা মোট শুল্ককে ৫০ শতাংশে উন্নীত করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান বাণিজ্যিক অংশীদারদের মধ্যে এটিই সর্বোচ্চ শুল্ক। ট্রাম্পের ভাষ্য, রাশিয়ার কাছ থেকে তেল কেনার মাধ্যমে ভারত কার্যত ইউক্রেন যুদ্ধের জন্য মস্কোকে অর্থ সহায়তা দিচ্ছে।
ভারতের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো চিঠি দিয়ে অস্ত্র ক্রয় স্থগিতের নির্দেশনা দেওয়া হয়নি, তবে এই মুহূর্তে নতুন কোনো অগ্রগতি হচ্ছে না। এক কর্মকর্তা বলেন, আমাদের কাছে বিকল্প আছে। তাই শিগগিরই এ বিষয়ে অগ্রগতির সম্ভাবনা কম। শুল্ক ও কূটনৈতিক সম্পর্কের ভবিষ্যত নির্ভর করে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে।
এই প্রতিবেদন প্রকাশের পর ভারতের সরকার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের বরাতে এক বিবৃতিতে জানায়, অস্ত্র ক্রয় স্থগিত হয়েছে- এমন খবর ‘ভুল ও গুজবভিত্তিক’। বিবৃতিতে বলা হয়, সব প্রক্রিয়া বর্তমান নিয়ম মেনেই এগিয়ে চলছে।
রয়টার্সের অনুসন্ধানে জানা গেছে, যুক্তরাষ্ট্রের জেনারেল ডায়নামিক্স ল্যান্ড সিস্টেমসের তৈরি স্ট্রাইকার যুদ্ধযান এবং রেথিয়ন ও লকহিড মার্টিনের তৈরি জ্যাভলিন অ্যান্টি-ট্যাংক ক্ষেপণাস্ত্র ক্রয় সংক্রান্ত আলোচনা শুল্ক আরোপের পর থেকে স্থগিত রয়েছে।
ট্রাম্প ও মোদী ফেব্রুয়ারিতে এই দুই ধরনের অস্ত্র যৌথভাবে উৎপাদন ও কিনে নেওয়ার পরিকল্পনার ঘোষণা দিয়েছিলেন।
ভারত বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম অস্ত্র আমদানিকারক দেশ। ঐতিহাসিকভাবে রাশিয়া ছিল ভারতের প্রধান অস্ত্র সরবরাহকারী, যদিও সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ফ্রান্স, ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্রের দিকে ঝুঁকছে দিল্লি। ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে রাশিয়ার অস্ত্র সরবরাহ ব্যাহত হয়েছে ও কিছু রুশ অস্ত্র যুদ্ধক্ষেত্রে অকার্যকর প্রমাণিত হওয়ায় ভারতের এই দিক পরিবর্তন হয়।
তবে নিরাপত্তা সহযোগিতা, গোয়েন্দা তথ্য ভাগাভাগি ও যৌথ সামরিক মহড়ার মতো অংশীদারিত্ব অক্ষুণ্ন রয়েছে বলে জানিয়েছেন এক ভারতীয় কর্মকর্তা।
