সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ৮ আগস্ট ২০২৫
বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা থেকে সংক্ষেপে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংবাদ থাকছে জাগো নিউজের পাঠকদের জন্য-
কলকাতায় পার্টি অফিস খুলে আওয়ামী লীগের কার্যক্রম, চলছে কীভাবে
একজন আওয়ামী লীগ নেতা বলেন, বঙ্গবন্ধু বা নেত্রীর কোনো ছবি, সাইনবোর্ড কোনো কিছুই আমরা রাখিনি খুবই সচেতনভাবে। আমরা চাইনি যে এই ঘরটার পরিচিতি প্রকাশ করতে। এমনকি একটা দলীয় দপ্তরের যেসব ফাইল ইত্যাদি থাকে, সেসবও এখানে রাখা হয় না। নিয়মিত দেখা-সাক্ষাৎ, বৈঠক ইত্যাদির জন্য একটা ঘর দরকার ছিল, এটা পাওয়া গেছে। এটাকে আমরা পার্টি অফিসই বলি, কিন্তু আদতে এটা একটা বাণিজ্যিক অফিস। আগে যে সংস্থা কাজ করতো এখানে, তাদেরই ছেড়ে যাওয়া চেয়ার, টেবিল এসবই আমরা ব্যবহার করি।
এবার পদত্যাগ করে মন্ত্রিত্ব ছাড়লেন রুশনারা আলী
যুক্তরাজ্যের হোমলেসনেস মিনিস্টার বা গৃহহীনবিষয়ক মন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ এমপি রুশনারা আলী। পুরোনো ভাড়াটিয়া সরিয়ে ব্যক্তিগত একটি সম্পত্তির ভাড়া রাতারাতি ৭০০ পাউন্ড বাড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ ওঠার পর সমালোচনার মুখে তিনি এ সিদ্ধান্ত নেন। রুশনারা আলী যুক্তরাজ্যের প্রথম বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত এমপি। তার মন্ত্রিত্ব ছাড়ার বিষয়টি বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে জানিয়েছে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।
ভারতের সঙ্গে কোনো বাণিজ্য আলোচনা নয়: ট্রাম্প
ভারতের সঙ্গে চলমান শুল্ক বিতর্কের অবসান না হওয়া পর্যন্ত কোনো বাণিজ্য আলোচনা হবে না বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তার প্রশাসন সম্প্রতি ভারতীয় পণ্যের ওপর দ্বিগুণ শুল্ক আরোপ করেছে, যা দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য উত্তেজনা আরও বাড়িয়ে তুলেছে।
যুক্তরাষ্ট্র থেকে অস্ত্র কেনা ‘আপাতত বন্ধ’ করলো ভারত
যুক্তরাষ্ট্র থেকে নতুন অস্ত্র ও উড়োজাহাজ কেনার পরিকল্পনা ‘আপাতত স্থগিত’ করেছে ভারত। এই চুক্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তিন ভারতীয় কর্মকর্তা এমন দাবি করেছেন। তবে ভারত সরকার এই তথ্য প্রত্যাখ্যান করেছে। ওভাল অফিসে এএনআই-এর এক প্রশ্নের জবাবে ট্রাম্প বলেন, না, এটা (বাণিজ্য আলোচনা) হবে না যতক্ষণ না বিষয়টি মীমাংসিত হয়।
গাজা সিটি দখলের পরিকল্পনা অনুমোদন করলো ইসরায়েলের মন্ত্রিসভা
ইসরায়েলের নিরাপত্তা মন্ত্রিসভা দেশটির প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর গাজা সিটি দখলের প্রস্তাব অনুমোদন করেছে বলে জানিয়েছে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম। গাজা সিটি হলো উত্তরের একটি প্রধান নগরী এবং এ পরিকল্পনা বর্তমান সংঘাতের বড় ধরনের এক নতুন মোড়।
ভারতীয় পণ্যের ক্রয়াদেশ স্থগিত করলো অ্যামাজন ও ওয়ালমার্ট
যুক্তরাষ্ট্রের বৃহৎ খুচরা বিক্রেতা প্রতিষ্ঠান অ্যামাজন, ওয়ালমার্ট, টার্গেট ও গ্যাপ ভারত থেকে বস্ত্র ও পোশাক পণ্য আমদানির অর্ডার স্থগিত করেছে। একাধিক সূত্রের বরাত দিয়ে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভি এ তথ্য জানিয়েছে।
অবৈধ অভিবাসীরা যুক্তরাষ্ট্রের নতুন আদমশুমারিতে অন্তর্ভুক্ত হবে না
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়েছেন, তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যেন অবৈধ অভিবাসীদের নতুন আদমশুমারিতে আর গণনায় রাখা না হয়। দেশটিতে প্রতি ১০ বছর অন্তর এই আদমশুমারি অনুষ্ঠিত হয় এবং এটি জনসংখ্যা, সরকারি তহবিল বণ্টন ও কংগ্রেসীয় আসন বণ্টনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।
বিধানসভা নির্বাচনের আগে বাংলা ভাষা নিয়ে চাপে পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি
আর মাত্র কয়েক মাস পরেই পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার নির্বাচনের কার্যক্রম শুরু হবে। আর এই বিধানসভা নির্বাচনের আগে বাংলা ও বাংলা ভাষা নিয়ে প্রবল চাপে রাজ্য বিজেপি। নির্বাচনের আগে বাংলা ভাষাকে নিশানা করে ভারতের বিজেপিশাসিত রাজ্যের নেতারাই পশ্চিমবঙ্গের বিজেপিকে চাপে ফেলে দিয়েছে বলে মনে করছেন অনেকেই।
পূর্ব ভারতে হামলার হুঁশিয়ারি পাকিস্তানের, দিল্লিকে কড়া বার্তা
ভারতের যেকোনো ‘আগ্রাসনের’ জবাবে পাকিস্তান এবার দেশটির গভীরে হামলা চালানোর হুঁশিয়ারি দিয়েছে। পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর মুখপাত্র লেফটেন্যান্ট জেনারেল আহমেদ শরীফ চৌধুরী দ্য ইকোনমিস্টকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এ মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, এবার আমরা হামলা শুরু করবো ভারতের পূর্বাঞ্চল থেকে। ভারতকে বুঝতে হবে, তাদের যেকোনো জায়গায় আঘাত হানতে পারে পাকিস্তান।
২ মাসের ব্যবধানে ফের যুক্তরাষ্ট্রে যাচ্ছেন পাকিস্তানের সেনাপ্রধান
আবারও যুক্তরাষ্ট্র সফরে যাচ্ছেন পাকিস্তানের সেনাপ্রধান ফিল্ড মার্শাল অসিম মুনির। দুই মাসেরও কম সময়ের মধ্যে এটি হবে তার দ্বিতীয় সফর। যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক নেতৃত্বের সঙ্গে কৌশলগত আলোচনা ও সহযোগিতা বৃদ্ধির অংশ হিসেবে পাকিস্তানি সেনাপ্রধান এই সফরে যাবেন বলে জানিয়েছে সরকারি সূত্র।
গাজায় ২৪ ঘণ্টায় আরও ৯৮ ফিলিস্তিনিকে হত্যা
গাজায় ২৪ ঘণ্টায় আরও প্রায় ১০০ ফিলিস্তিনি ইসরায়েলি বাহিনীর গুলিতে নিহত হয়েছে। অবরুদ্ধ এই উপত্যকার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় গাজায় ইসরায়েলি হামলায় ৫১ জন ত্রাণপ্রার্থীসহ কমপক্ষে ৯৮ জন ফিলিস্তিনি নিহত এবং ৬০৩ জন আহত হয়েছেন।
এসএএইচ/এএসএম