মহাকাশ স্টেশন থেকে পৃথিবীতে যাত্রা শুরু করেছেন ৫ নভোচারী
আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে (আইএসএস) প্রায় পাঁচ মাস অবস্থানের পর পাঁচজন নভোচারী স্পেসএক্সের ক্যাপসুলে চড়ে পৃথিবীতে ফেরার যাত্রা শুরু করেছেন।
যুক্তরাষ্ট্রের অ্যান ম্যাকক্লেইন ও নিকোল আয়ার্স, জাপানের তাকুয়া ওনিশি এবং রাশিয়ার কিরিল পেস্কভ প্রায় ১৭ ঘণ্টা ক্যাপসুলে ভ্রমণ করবেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। স্থানীয় সময় শনিবার রাত ৯টা ৩৩ মিনিটে ক্যালিফোর্নিয়ার উপকূলে তাদের অবতরণের কথা রয়েছে।
এই প্রত্যাবর্তন নাসার কমার্শিয়াল ক্রু প্রোগ্রাম-এর আওতায় আইএসএস-এ পাঠানো ১০ম ক্রু রোটেশন মিশনের সমাপ্তি ঘটাবে। মহাকাশ শাটল যুগের পর এই কর্মসূচি শুরু হয়, যেখানে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে অংশীদারিত্বে মহাকাশ মিশন পরিচালিত হচ্ছে।
এর আগে স্থানীয় সময় শুক্রবার রাত ১০টা ১৫ মিনিটে স্পেসএক্সের ড্রাগন ক্যাপসুল আইএসএস থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। পৃথিবীতে প্রবল গতিতে ফেরার সময় বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ এবং বিশাল প্যারাসুট খোলার মাধ্যমে গতি কমিয়ে নরমভাবে সমুদ্রপৃষ্ঠে অবতরণ করানো হবে।
সমুদ্রে অবতরণের পর স্পেসএক্সের উদ্ধারকারী জাহাজ ক্যাপসুলটি তুলে নেবে। এরপরই প্রায় পাঁচ মাস পর মহাকাশচারীরা আবার পৃথিবীর বাতাসে শ্বাস নিতে পারবেন।
ক্রু-১০ নামে পরিচিত এই দল মহাকাশে অবস্থানকালে বহু বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্পন্ন করেছে, যার মধ্যে উদ্ভিদের বৃদ্ধি এবং মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবে কোষের প্রতিক্রিয়া নিয়ে গবেষণা ছিল।
সূত্র: এএফপি
এমএসএম