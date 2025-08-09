সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ৯ আগস্ট ২০২৫
বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা থেকে সংক্ষেপে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংবাদ থাকছে জাগো নিউজের পাঠকদের জন্য-
গাজায় অনাহারে মৃতের সংখ্যা দুই শতাধিক
গাজায় তীব্র অনাহারে ২৪ ঘণ্টায় আরও চারজনের মৃত্যু হয়েছে। গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ক্ষুধাজনিত মৃত্যুর মোট সংখ্যা ২০১ জনে দাঁড়িয়েছে। সেখানকার লোকজন তীব্র অনাহার এবং অপুষ্টির শিকার হচ্ছেন। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে নারী এবং শিশরা।
ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দেওয়ার ‘পরিকল্পনা নেই’ যুক্তরাষ্ট্রের
মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স বলেছেন, গাজা সংকট সমাধানে যুক্তরাজ্যের সঙ্গে একমত হলেও ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্র স্বীকৃতি দেওয়ার পরিকল্পনা নেই যুক্তরাষ্ট্রের। শুক্রবার (৮ আগস্ট) দক্ষিণ ইংল্যান্ডে ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডেভিড ল্যামির সঙ্গে বৈঠকের পর তিনি এই মন্তব্য করেন।
ব্রাজিলের ওপর ৫০% শুল্ক বসিয়েও কেন সুবিধা করতে পারছেন না ট্রাম্প?
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ব্রাজিলের ওপর ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করলেও দেশটির অর্থনৈতিক ক্ষতির পরিমাণ আপাতত সীমিত বলেই মনে করছেন বিশ্লেষকরা। ট্রাম্পের এই পদক্ষেপ মূলত রাজনৈতিক, যা তার মিত্র জেইর বলসোনারোর বিরুদ্ধে মামলা এবং দেশটির অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ইস্যুতে হস্তক্ষেপের অংশ হিসেবে দেখা হচ্ছে।
‘ট্রাম্পের ভয়ে’ রাশিয়া থেকে তেল কেনা বন্ধ করবে ভারত?
মার্কিন ট্যারিফের ধাক্কা সামলাতে ভারত হয়তো খুব সন্তর্পণে রাশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্কে ধীরে ধীরে রাশ টানতে পারে। কোনো কোনো পর্যবেক্ষক এমন সম্ভাবনার কথাও বলছেন। গত তিন-চার বছরের মধ্যে রাশিয়া ভারতের জন্য প্রধান ক্রুড (অপরিশোধিত তেল) সরবরাহকারী দেশ হয়ে উঠেছে এবং প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ভারতের ওপর যে তথাকথিত ‘রাশিয়া পেনাল্টি’ চাপিয়েছেন, তারও ঘোষিত কারণ এটাই।
ইউক্রেনকে বাদ দিয়ে ‘শান্তিচুক্তি সম্ভব নয়’, ভূমি না ছাড়ার ঘোষণা জেলেনস্কির
ইউক্রেনকে বাদ দিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের মধ্যে সম্ভাব্য শান্তি আলোচনা প্রত্যাখ্যান করেছেন ইউক্রেনীয় প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। তিনি সতর্ক করে বলেছেন, ইউক্রেনকে বাদ দিয়ে বানানো শান্তিচুক্তি ‘মৃত সমাধান’ ছাড়া আর কিছুই হবে না।
কলকাতায় বাংলাদেশি পর্যটক সামান্য বাড়লেও প্রভাব পড়েনি ব্যবসায়
বাংলাদেশে গত বছরের আগস্টে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কে উত্তেজনার জেরে পশ্চিমবঙ্গে বাংলাদেশি পর্যটকের সংখ্যায় ভাটা পড়েছিল। তাতে মারাত্মক আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হন কলকাতা নিউমার্কেট চত্বরের ব্যবসায়ীরা।
যুক্তরাজ্যে অবৈধভাবে কাজ করা আশ্রয়প্রার্থীদের বিরুদ্ধে অভিযান
যুক্তরাজ্যজুড়ে এক ‘সপ্তাহব্যাপী অভিযানে’ ২৮০ জন আশ্রয়প্রার্থীকে গ্রেফতার করা হয়েছে, যারা ডেলিভারি কোম্পানিতে কাজ করছিলেন বলে অভিযোগ রয়েছে। তাদের মধ্যে অনেকে লন্ডনের হিলিংডন, স্কটল্যান্ডের ডামফ্রিজ ও বার্মিংহামের মতো এলাকায় গ্রেফতার হন।
ক্যালিফোর্নিয়ায় আবারও ছড়িয়ে পড়ছে দাবানল, ঘরছাড়া হাজারও মানুষ
ক্যালিফোর্নিয়ার লস এঞ্জেলেসের উত্তরে একটি ভয়াবহ দাবানলের কারণে শুক্রবার (৮ আগস্ট) হাজার হাজার বাসিন্দাকে ঘর ছাড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তীব্র গরম এবং শুষ্ক আবহাওয়ায় আগুন আরও দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছে।
নাগাসাকিতে পারমাণবিক বোমা হামলার ৮০ বছর পূর্তি
জাপানের নাগাসাকি শহরে বাজবে যুগল ক্যাথেড্রালের দুই ঘণ্টা (বেল)। এই ঘণ্টাধ্বনি হবে যুক্তরাষ্ট্রের পারমাণবিক হামলার সেই মর্মান্তিক মুহূর্তকে স্মরণ করে।
ট্রাম্পের মধ্যস্থতায় আজারবাইজান-আর্মেনিয়ার মধ্যে শান্তি চুক্তি
দীর্ঘ ৩৫ বছরের দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিয়ে আজারবাইজান ও আর্মেনিয়া যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় একটি শান্তি চুক্তিতে সই করেছে। হোয়াইট হাউজে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত বৈঠকে এই ঐতিহাসিক চুক্তি সই হয়, যা দুই দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্ক জোরদার করবে ও পূর্ণাঙ্গ কূটনৈতিক স্বাভাবিকতার পথ এগিয়ে নেবে।
