ফের যুক্তরাষ্ট্রে পাকিস্তানি সেনাপ্রধান, শীর্ষ রাজনৈতিক-সামরিক নেতাদের সঙ্গে বৈঠক
পাকিস্তানের সেনাপ্রধান ফিল্ড মার্শাল অসিম মুনির বর্তমানে সরকারি সফরে যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করছেন। সফরকালে দেশটির শীর্ষ রাজনৈতিক ও সামরিক নেতৃত্বের পাশাপাশি প্রবাসী পাকিস্তানিদের সঙ্গেও মতবিনিময় করেছেন তিনি। রোববার (১০ আগস্ট) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে পাকিস্তানের আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর)।
দুই মাসেরও কম সময়ের মধ্যে পাকিস্তানের সেনাপ্রধানের এটি দ্বিতীয়বার যুক্তরাষ্ট্র সফর। এর আগে গত জুনে পাঁচ দিনের সফরে ওয়াশিংটনে গিয়েছিলেন তিনি। সে সময় প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজে অংশ নেন অসিম মুনির, যা ছিল কোনো কর্মরত পাকিস্তানি সেনাপ্রধানের সঙ্গে মার্কিন প্রেসিডেন্টের প্রথম সরাসরি সাক্ষাৎ।
ওই সফরে মুনির ওয়াশিংটনের সঙ্গে পারস্পরিক শ্রদ্ধার ভিত্তিতে বহুমাত্রিক সম্পর্ক গড়ে তোলার বিশাল সম্ভাবনার ওপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন।
আইএসপিআর জানিয়েছে, ফ্লোরিডার ট্যাম্পায় সেন্ট্রাল কমান্ডের (সেন্টকম) বিদায়ী প্রধান জেনারেল মাইকেল ই. কুরিলার অবসরে বিদায় সংবর্ধনা এবং নতুন কমান্ডার অ্যাডমিরাল ব্র্যাড কুপারের দায়িত্ব গ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুনির। তিনি জেনারেল কুরিলার নেতৃত্ব ও দ্বিপাক্ষিক সামরিক সহযোগিতা জোরদারে অবদানের প্রশংসা করেন এবং অ্যাডমিরাল কুপারের প্রতি শুভেচ্ছা জানান।
গত জুনে কুরিলা পাকিস্তানকে সন্ত্রাসবিরোধী অভিযানে ‘অসাধারণ অংশীদার’ আখ্যা দিয়েছিলেন, বিশেষ করে বেলুচিস্তানে সন্ত্রাস দমন ও ইসলামিক স্টেটের মতো গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তাদের ভূমিকার প্রশংসা করেছিলেন।
এ সফরে মুনির যুক্তরাষ্ট্রের জয়েন্ট চিফস অব স্টাফের চেয়ারম্যান জেনারেল ড্যান কেইনের সঙ্গেও বৈঠক করেন এবং তাকে পাকিস্তান সফরের আমন্ত্রণ জানান।
প্রবাসী পাকিস্তানিদের সঙ্গে এক মতবিনিময় অনুষ্ঠানে মুনির দেশটির উজ্জ্বল ভবিষ্যতের প্রতি আস্থা রাখার আহ্বান জানান এবং বিনিয়োগ আকর্ষণে সক্রিয় ভূমিকা রাখতে অনুরোধ করেন। প্রবাসীরা পাকিস্তানের উন্নয়নে সহযোগিতার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন।
সূত্র: ডন
