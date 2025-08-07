  2. আন্তর্জাতিক

২ মাসের ব্যবধানে ফের যুক্তরাষ্ট্রে যাচ্ছেন পাকিস্তানের সেনাপ্রধান

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:৩৬ পিএম, ০৭ আগস্ট ২০২৫
অসিম মুনির / ফাইল ছবি: পাকিস্তান আইএসপিআর

আবারও যুক্তরাষ্ট্র সফরে যাচ্ছেন পাকিস্তানের সেনাপ্রধান ফিল্ড মার্শাল অসিম মুনির। দুই মাসেরও কম সময়ের মধ্যে এটি হবে তার দ্বিতীয় সফর। যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক নেতৃত্বের সঙ্গে কৌশলগত আলোচনা ও সহযোগিতা বৃদ্ধির অংশ হিসেবে পাকিস্তানি সেনাপ্রধান এই সফরে যাবেন বলে জানিয়েছে সরকারি সূত্র।

পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যম ডন জানিয়েছে, মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ড (সেন্টকম) প্রধান জেনারেল মাইকেল এরিক কুরিলারের সাম্প্রতিক পাকিস্তান সফরের প্রতিউত্তর হিসেবে এই সফরে যাবেন অসিম মুনির। কুরিলা গত জুলাইয়ের শেষ দিকে পাকিস্তানসহ দক্ষিণ এশিয়ার বেশ কয়েকটি দেশ সফর করেন।

সফরের সময় পাকিস্তান সরকার জেনারেল কুরিলাকে ‘নিশান-ই-ইমতিয়াজ (মিলিটারি)’ সম্মাননায় ভূষিত করে। এটি পাকিস্তানের সামরিক ক্ষেত্রে অন্যতম সর্বোচ্চ বেসামরিক স্বীকৃতি।

এর আগে ২০২৫ সালের জুনে ওয়াশিংটন সফরের সময় ফিল্ড মার্শাল অসিম মুনির হোয়াইট হাউজে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজে অংশ নেন, যা একটি ব্যতিক্রমী কূটনৈতিক ইঙ্গিত হিসেবে দেখা হয়। কারণ, সাধারণত রাষ্ট্র বা সরকারপ্রধানদের জন্যই এ ধরনের আপ্যায়ন সংরক্ষিত থাকে।

গত জুলাইয়ে মার্কিন কংগ্রেসে এক শুনানিতে জেনারেল কুরিলা পাকিস্তানকে ‘সন্ত্রাসবিরোধী লড়াইয়ে অসাধারণ অংশীদার’ বলে উল্লেখ করেন এবং আঞ্চলিক শান্তি ও স্থিতিশীলতায় পাকিস্তানের অবদানের প্রশংসা করেন।

প্রেসিডেন্ট হওয়ার খবর গুজব

এদিকে, অসিম মুনিরের পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হওয়ার গুঞ্জন ফের জোরালো হয়ে উঠলেও দেশটির সামরিক বাহিনীর মুখপাত্র লেফটেন্যান্ট জেনারেল আহমেদ শরীফ চৌধুরী একে ‘পুরোপুরি ভিত্তিহীন’ বলে উল্লেখ করেছেন।

তিনি ব্রিটিশ সাময়িকী দ্য ইকোনমিস্টকে বলেছেন, এ ধরনের আলোচনা পুরোপুরি ‘নির্বোধের মতো কথা’।

এর আগে পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মোহসিন নাকভিও জুলাই মাসে বলেন, প্রেসিডেন্টের পদত্যাগ বা সেনাপ্রধানের প্রেসিডেন্ট হওয়ার কোনো পরিকল্পনা নেই।

