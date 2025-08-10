সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ১০ আগস্ট ২০২৫
বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা থেকে সংক্ষেপে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংবাদ থাকছে জাগো নিউজের পাঠকদের জন্য-
ট্রাম্পের ৫০% শুল্ক/ বাংলাদেশের কাছে বাজার হারানোর শঙ্কায় ভারতের গার্মেন্টস ব্যবসায়ীরা
ভারতের ‘নিটওয়্যার রাজধানী’ তিরুপ্পুরে রপ্তানিকারকরা এরই মধ্যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ঘোষিত ৫০ শতাংশ শুল্কের প্রভাব অনুভব করতে শুরু করেছেন। তারা জানিয়েছেন, ট্রাম্পের শুল্কারোপের জেরে বহু ক্রয়াদেশ স্থগিত হচ্ছে, অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে অথবা সম্পূর্ণরূপে বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ভিয়েতনামের মতো প্রতিদ্বন্দ্বী দেশগুলোর কাছে চলে যাচ্ছে, যাদের ওপর আরোপিত শুল্কহার তুলনামূলক কম।
হাসিনা-ইউনূস দ্বন্দ্বে আমি ‘বলির পাঠা’: টিউলিপ
হ্যাম্পস্টেড ও হাইগেটের এমপি এবং যুক্তরাজ্যের সাবেক সিটি মিনিস্টার টিউলিপ সিদ্দিক দাবি করেছেন, বাংলাদেশের দুর্নীতি মামলায় তিনি ‘রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের বলির পাঠা’। জানুয়ারিতে পদত্যাগ করা এই লেবার পার্টির নেত্রী বলেন, এক সপ্তাহ আগে একজন সাংবাদিকের মাধ্যমে তিনি জানতে পারেন যে, বাংলাদেশে তার বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ গঠন করা হয়েছে।
ভারতের বস্ত্র কেনা বন্ধ করলো মার্কিন ক্রেতারা
মার্কিন শুল্কের চাপ ভারতীয় বস্ত্রশিল্পে সরাসরি আঘাত হানতে শুরু করেছে। ৭ আগস্ট থেকে ২৫ শতাংশ শুল্কের প্রথম ধাপ কার্যকর হওয়ার পরপরই মার্কিন ক্রেতারা ভারত থেকে বস্ত্রপণ্য তোলা বন্ধ করে দিয়েছেন ও নতুন অর্ডার দেওয়াও স্থগিত রেখেছেন। এই পরিস্থিতি ভারতের বস্ত্রশিল্পে বড় ধরনের অস্থিরতা তৈরি করেছে বলে জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞ ও শিল্প সংশ্লিষ্টরা।
দ্য ইকোনমিস্টের প্রতিবেদন/ রাশিয়াকে নিষেধাজ্ঞার বদলে কেন ‘সাফল্য' উপহার দিচ্ছেন ট্রাম্প?
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে যুদ্ধ বন্ধের আল্টিমেটাম দিয়ে ৮ আগস্ট পর্যন্ত সময় বেঁধে দিয়েছিলেন। তবে নির্ধারিত সময় পেরিয়ে গেলেও সেই নিষেধাজ্ঞা আর দেওয়া হয়নি। বরং, ওইদিন সন্ধ্যায় হোয়াইট হাউজ জানায়, আগামী ১৫ আগস্ট আলাস্কায় বৈঠকে বসবেন ট্রাম্প ও পুতিন।
ট্রাম্প-পুতিন বৈঠক: জেলেনস্কিকেও ডাকতে পারে যুক্তরাষ্ট্র
আগামী শুক্রবার (১৫ আগস্ট) আলাস্কায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের বৈঠককে ঘিরে কূটনৈতিক তৎপরতা তুঙ্গে। বৈঠকে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির অংশগ্রহণ এখনো নিশ্চিত নয়, যদিও হোয়াইট হাউজ সেই সম্ভাবনা পুরোপুরি নাকচও করেনি।
গাজায় অনাহারে ৯৮ শিশুসহ ২১২ জনের মৃত্যু
গাজায় যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে এখন পর্যন্ত অনাহারে ২১২ জনের মৃত্যু হয়েছে, যার মধ্যে ৯৮ জনই শিশু। সেখানে খাদ্য সংকট ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। অনাহারে সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে রয়েছে শিশুরা।
নেতানিয়াহুর নতুন গাজা পরিকল্পনার বিরুদ্ধে তেল আবিবে বিক্ষোভ
ইসরায়েলের তেল আবিবে শনিবার রাতে হাজার হাজার মানুষ রাস্তায় নেমে প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর নতুন গাজা পরিকল্পনার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করেছেন। তারা প্রায় দুই বছর ধরে চলমান যুদ্ধ অবসান ও অবিলম্বে জিম্মিদের মুক্তির দাবি তোলেন।
যুক্তরাজ্যে ফিলিস্তিনের সমর্থনে বিক্ষোভ, গ্রেফতার ৪৬৬
যুক্তরাজ্যে ফিলিস্তিনপন্থি সংগঠন ‘প্যালেস্টাইন অ্যাকশন’কে সন্ত্রাসী সংগঠন ঘোষণার প্রতিবাদে লন্ডনে বিক্ষোভ হয়েছে। সেই বিক্ষোভ থেকে সাড়ে চার শতাধিক মানুষকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
ফ্রান্সের সর্বশেষ পত্রিকা হকার আলী আকবর পাচ্ছেন রাষ্ট্রীয় সম্মান
প্যারিসের সেন্ট-জার্মেইনের ক্যাফেগুলোতে হাঁটতে হাঁটতে সংবাদপত্র বিক্রি করেন আলী আকবর। গত ৫০ বছরেরও বেশি সময় ধরে তিনি এই শহরের রাস্তাগুলোতে ঘুরে ঘুরে শুনিয়ে চলেছেন দিনের প্রধান শিরোনাম। এখন ৭২ বছর বয়সে এসে তিনি ফ্রান্সের শেষ সংবাদপত্র ফেরিওয়ালা—সম্ভবত গোটা ইউরোপেরও শেষ প্রতিনিধি।
দ. কোরিয়ায় সেনাবাহিনীর সংখ্যা কমছে কেন?
দক্ষিণ কোরিয়ার সামরিক বাহিনীর সদস্য সংখ্যা গত ছয় বছরে ২০ শতাংশ কমে ৪ লাখ ৫০ হাজারে দাঁড়িয়েছে। বিশ্বের সর্বনিম্ন জন্মহার সম্পন্ন দেশটিতে সামরিক সেবার জন্য উপযুক্ত পুরুষ জনসংখ্যা হঠাৎ কমে যাওয়ায় এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। রোববার (১০ আগস্ট) প্রকাশিত এক সরকারি প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
কেএএ/জিকেএস