সৌদি আরবে অবৈধ অভিবাসীদের বিরুদ্ধে অভিযান, গ্রেফতার ২০ হাজার
সৌদি আরবজুড়ে অবৈধ অভিবাসীদের বিরুদ্ধে পরিচালিত অভিযানে মাত্র এক সপ্তাহেই ২০ হাজার ৮৮২ জনকে গ্রেফতার করেছে দেশটির নিরাপত্তা বাহিনী। সৌদি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক ঘোষণায় এ তথ্য জানিয়েছে।
গত ২৮ আগস্ট থেকে ৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সরকারি বিভিন্ন সংস্থা যৌথ তল্লাশি অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করে।
গ্রেফতার হওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে ১২ হাজার ৯৭৫ জন ছিলেন আবাসন (রেসিডেন্সি) আইনের লঙ্ঘনকারী, ৪ হাজার ১৮৫ জন সীমান্ত নিরাপত্তা বিধি ভেঙেছেন এবং ৩ হাজার ৭২২ জন শ্রম আইন লঙ্ঘন করেছেন।
এর মধ্যে ১০ হাজার ৮৯৫ জনকে এরই মধ্যে নিজ নিজ দেশে ফেরত পাঠানো হয়েছে, বাকিদের দূতাবাসে হস্তান্তর করা হয়েছে অথবা ফেরতের প্রক্রিয়া সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত হেফাজতে রাখা হয়েছে।
মন্ত্রণালয় জানায়, সীমান্ত পার হয়ে অবৈধভাবে সৌদি আরবে প্রবেশের সময় ১ হাজার ২৪৪ জনকে আটক করা হয়েছে, যাদের অধিকাংশই ইয়েমেন ও ইথিওপিয়া থেকে আগত। এছাড়া অবৈধ অভিবাসীদের আশ্রয় বা পরিবহনে সহায়তা করার অভিযোগে আরও ২০ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সতর্ক করে জানিয়েছে, অবৈধ অনুপ্রবেশে সহায়তা করলে ১৫ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড ও ১০ লাখ সৌদি রিয়াল জরিমানা করা হতে পারে।
নাগরিকদের এসব বিষয়ে সতর্ক থাকার এবং যেকোনো ধরনের লঙ্ঘন রিপোর্ট করতে জরুরি হটলাইন ব্যবহার করার আহ্বান জানানো হয়েছে।
সূত্র: গাল্ফ নিউজ
এমএসএম