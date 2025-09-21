বাগরাম বিমানঘাঁটি ফেরত চাইলেন ট্রাম্প, আফগানিস্তানের স্পষ্ট ‘না’
আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলের উপকণ্ঠে অবস্থিত কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ বাগরাম বিমানঘাঁটি ফেরত চাইছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তবে এই দাবির তীব্র প্রতিক্রিয়ায় আফগানিস্তান স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, দেশের এক ইঞ্চি জমিও তারা কাউকে দেবে না।
আফগান প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের চিফ অব স্টাফ ফাইসউদ্দিন ফিত্রাত বলেন, কিছু মানুষ রাজনৈতিক চুক্তির মাধ্যমে এই ঘাঁটি ফেরত নিতে চায়। সম্প্রতি অনেকে দাবি করছে যে তারা বাগরাম ঘাঁটি ফেরত নেওয়ার জন্য আফগানিস্তানের সঙ্গে আলোচনা শুরু করেছে। কিন্তু আফগানিস্তানের এক ইঞ্চি মাটিও কোনো চুক্তির মাধ্যমে দেওয়া সম্ভব নয়। আমরা এ ধরনের চুক্তি চাই না।
পরে এক আনুষ্ঠানিক বিবৃতিতে আফগান সরকারও জানায়, দেশের স্বাধীনতা ও ভৌগোলিক অখণ্ডতার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আর কিছু হতে পারে না।
২০২১ সালে তালেবান যোদ্ধারা কাবুল ঘিরে ফেলার সময় মার্কিন সেনারা তড়িঘড়ি করে বাগরাম ঘাঁটি ত্যাগ করে। এর চার বছর পর সেই ঘাঁটি ফেরত পাওয়ার জন্য চাপ দিচ্ছেন ট্রাম্প। রোববার তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, আফগানিস্তান যদি ঘাঁটির নিয়ন্ত্রণ যুক্তরাষ্ট্রের হাতে না তুলে দেয়, তবে ‘খারাপ কিছু ঘটবে’। তার ভাষায়, এটি যুক্তরাষ্ট্র নির্মাণ করেছে। তাই যুক্তরাষ্ট্রের হাতেই ফিরিয়ে দিতে হবে।
ওয়াশিংটনের পক্ষ থেকে মূলত আফগানিস্তানের সঙ্গে আলোচনা ও সমঝোতার মাধ্যমে ঘাঁটি ফেরত নেওয়ার চেষ্টা চলছে। তবে চীনের নিকটবর্তী অবস্থান হওয়ায় বাগরাম হারানো নিয়ে ট্রাম্প একাধিকবার প্রকাশ্যে হতাশা জানিয়েছেন। গত বৃহস্পতিবার প্রথমবারের মতো তিনি প্রকাশ্যে ঘাঁটি ফেরত দেওয়ার দাবি করেন, এরপর থেকেই বিষয়টি নিয়ে ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়।
উল্লেখ্য, ২০২০ সালে তালেবানের সঙ্গে একটি চুক্তি করেছিল তৎকালীন ট্রাম্প প্রশাসন। পরের বছর, ২০২১ সালে জো বাইডেন প্রেসিডেন্ট থাকা অবস্থায় মার্কিন সেনারা আফগানিস্তান থেকে সরে যায়। ওই বছরের জুলাই মাসে তালেবান যোদ্ধারা কাবুলমুখী অগ্রযাত্রা শুরু করলে হঠাৎ বিশৃঙ্খলা তৈরি হয় এবং মার্কিন সেনারা বাগরাম ঘাঁটি ত্যাগ করে পালিয়ে যায়। এর পরপরই আফগান সেনাবাহিনী ভেঙে পড়ে এবং তালেবানের বিরুদ্ধে আর কোনো প্রতিরোধ গড়তে পারেনি।
বর্তমানে ট্রাম্প স্পষ্ট করে বলেছেন, বাগরাম ঘাঁটি ফেরত চাইছে যুক্তরাষ্ট্র এবং এ নিয়ে আফগানিস্তানের সঙ্গে আলোচনা চলছে। তবে সামরিক পদক্ষেপ নেওয়া হবে কি না- এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি শুধু বলেছেন, অপেক্ষা করুন, দেখতে পাবেন আমি কী করতে যাচ্ছি।
সূত্র: এএফপি
এসএএইচ