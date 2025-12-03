বন্যায় বিপর্যস্ত শ্রীলঙ্কায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৪৭৪

বন্যায় বিপর্যস্ত শ্রীলঙ্কায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৪৭৪
বন্যায় বিপর্যস্ত শ্রীলঙ্কায় বুধবার(৩ ডিসেম্বর) পর্যন্ত ৪৭৪ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। এখনো নিখোঁজ রয়েছেন ৩৫৬ জন। ঘূর্ণিঝড় পরবর্তী এ বন্যায় সাড়ে চার লাখ পরিবার বিপদগ্রস্ত হয়েছে।
দেশটির দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগ জানিয়েছে, এ দুর্যোগে ২৫ জেলায় ১৫ লাখের বেশি মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এছাড়া ১ লাখ ১০ হাজারের বেশি মানুষ সরকারি আশ্রয়কেন্দ্রে ঠাঁই নিয়েছে।
ঘূর্ণিঝড় দিতওয়ার প্রভাবে সৃষ্ট ভয়াবহ এই বন্যায় সবচেয়ে বেশি মানুষ মারা গেছে শ্রীলঙ্কার ক্যান্ডি জেলায়। এ জেলায় ১১৮ জন মারা গেছে এবং ১৭১ জন ১৭১ নিখোঁজ রয়েছে। এছাড়া নুয়ারা এলিয়াতে ৮৯, বাদুল্লায় ৮৩,কুরুনেগালায় ৫৩, কেগালে ২৯, পুত্তালামে ২৯, মাতালে ২৮, গাম্পাহাতে ১১, অনুরাধাপুরে ৭ জন মারা যাওয়ার খবর পাওয়া গেছে।
বিদ্যুৎ ও সরবরাহ ব্যবস্থা ভেঙে পড়ায় দেশটির প্রায় এক-তৃতীয়াংশ এলাকায় এখনো নেই বিদ্যুৎ কিংবা নিরাপদ পানি। কেলানি নদীর পানির স্তর দ্রুত বাড়তে থাকায় কয়েকটি এলাকা খালি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
শ্রীলঙ্কার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র জানিয়েছে, বিভিন্ন এলাকায় বন্যা ও ভূমিধসের পরিস্থিতি এখনও গুরুতর হওয়ায় উদ্ধারকাজে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হচ্ছে।
সূত্র: আদা-দিরানা/ দ্য গার্ডিয়ান
