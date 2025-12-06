  2. আন্তর্জাতিক

অবশেষে ‘শান্তি’ পুরস্কার পেলেন ট্রাম্প

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০১:২৮ এএম, ০৬ ডিসেম্বর ২০২৫
ফিফা প্রেসিডেন্টের হাত থেকে শান্তি পুরস্কার গ্রহণ করেন ডোনাল্ড ট্রাম্প/ছবি: এএফপি

বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে যুদ্ধ ও সংঘাতপূর্ণ পরিস্থিতি শান্ত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখায় শান্তির বার্তাবাহক হিসেবে প্রথম ফিফা শান্তি পুরস্কার পেয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

স্থানীয় সময় শুক্রবার ওয়াশিংটন ডিসির বিখ্যাত জন এফ কেনেডি সেন্টার ফর পারফর্মিং আর্টস ভেন্যুতে ফিফা বিশ্বকাপ-২০২৬ এর ড্র অনুষ্ঠানে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের হাতে এ পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। খবর নিউইয়র্ক টাইমসের।

২০২৬ সালের ফিফা বিশ্বকাপের আয়োজক দেশ—যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো ও কানাডা। এই আসরে প্রথমবারের মতো ৪৮টি দেশ অংশ নেবে।

ফুটবল যেমন বিশ্বকে এক সুতোয় গাঁথার বার্তা দেয়, তেমনই যুদ্ধের বিপরীতে শান্তির জন্য কাজ করায় ট্রাম্পের হাতে এ পুরস্কার তুলে দেন ফিফা প্রেসিডেন্ট জিয়ান্নি ইনফান্তিনো।

এসময় পুরস্কারের সনদ থেকে অংশবিশেষ পড়ে শোনান ইনফান্তিনো। যেখানে বলা হয়েছে, বিশ্বের কোটি কোটি ফুটবলপ্রেমীর পক্ষ থেকে এ পুরস্কার দেওয়া হয়েছে।

এদিন, বিশ্বকাপের দলগুলোকে বিভিন্ন গ্রুপে ভাগ করার আগে ট্রাম্পকে একটি নতুন সোনালী ট্রফি, একটি সোনালী পদক ও একটি সনদ প্রদান করে ইনফান্তিনো তার উদ্দেশে বলেন, ‘এটি আপনার পুরস্কার, এটি আপনার শান্তি পুরস্কার’।

এসময় মার্কিন প্রেসিডেন্ট তার সংক্ষিপ্ত ভাষণে বলেন, ‘এটি সত্যিই আমার জীবনে একটি মহান সম্মান প্রাপ্তি। আমরা লাখ লাখ মানুষের জীবন রক্ষা করতে পেরেছি।’

ফিফার এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, গত নভেম্বরে নিয়ন্ত্রক সংস্থাটি এ পুরস্কার ঘোষণা করে। মূলত, শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যতিক্রমী, অসাধারণ পদক্ষেপ গ্রহণকারী এবং বিশ্বজুড়ে মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করা ব্যক্তিদের পুরস্কৃত করার জন্য এটি চালু করা হয়েছিল।

শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পাওয়ার দৌড়ে বছরজুড়ে ব্যাপক আলোচনায় ছিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। যদিও শেষ পর্যন্ত নোবেল ইনস্টিটিউটের বিজয়ীর তালিকায় থাকতে পারেননি তিনি।

