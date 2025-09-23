  2. আন্তর্জাতিক

ওপেনএআই-এ ১০০ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করবে এনভিডিয়া

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
আন্তর্জাতিক ডেস্ক আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৩:৩৫ পিএম, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ওপেনএআই-এ ১০০ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করবে এনভিডিয়া
ওপেনএআই-এর লোগো।

বিশ্বের শীর্ষ প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান এনভিডিয়া ঘোষণা দিয়েছে, তারা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) নিয়ে কাজ করা ওপেনএআই-এ ১০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার পর্যন্ত বিনিয়োগ করবে।

এনভিডিয়া জানিয়েছে, এই বিনিয়োগের মাধ্যমে ওপেনএআই-এর জন্য উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন চিপ সরবরাহ করা হবে, যা পরবর্তী প্রজন্মের এআই প্রযুক্তির প্রক্রিয়াকরণে ব্যবহৃত হবে।

এই চুক্তিকে কৌশলগত অংশীদারিত্ব হিসেবে বর্ণনা করেছে এনভিডিয়া। এটি বিশ্বব্যাপী কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রতিযোগিতায় যুক্তরাষ্ট্রের দুই শীর্ষ প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানের নতুন পদক্ষেপ, যেখানে চীন একটি বড় প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে উঠে আসছে।

এর আগে এনভিডিয়া ইন্টেলে ৫ বিলিয়ন ডলার এবং যুক্তরাজ্যের এআই খাতে ২ বিলিয়ন পাউন্ড বিনিয়োগ করেছে।

বিশ্বের সবচেয়ে মূল্যবান কোম্পানি হিসেবে বিবেচিত এনভিডিয়া জানিয়েছে, ওপেনএআই-এর পরবর্তী প্রজন্মের এআই অবকাঠামো নির্মাণে এই বিনিয়োগ ব্যবহার করা হবে, বিশেষ করে ডেটা সেন্টার নির্মাণে।

এনভিডিয়ার প্রধান নির্বাহী জেনসেন হুয়াং বলেন, এই অর্থায়নের মাধ্যমে আমরা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার পরবর্তী যুগে প্রবেশ করতে যাচ্ছি।

উভয় প্রতিষ্ঠানই জানিয়েছে, তারা এরই মধ্যে মাইক্রোসফট, ওরাকল, সফটব্যাংক এবং স্টারগেটসহ একাধিক অংশীদারের সঙ্গে বিশ্বের সবচেয়ে উন্নত এআই অবকাঠামো নির্মাণে কাজ করছে।

তবে যুক্তরাষ্ট্রের এআই খাতে আধিপত্য চীনের হুমকির মুখে পড়েছে, বিশেষ করে চীনের ডিপসিক-আর১ প্রযুক্তির উত্থানের কারণে।

এদিকে এনভিডিয়া চীনের পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্র সরকার থেকেও চাপের মুখে রয়েছে। সম্প্রতি চীন অভিযোগ করেছে, এনভিডিয়া দেশটির অ্যান্টি-মনোপলি আইন লঙ্ঘন করেছে, যদিও বিস্তারিত কিছু জানায়নি।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, চীনা কর্তৃপক্ষ দেশটির শীর্ষ প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানগুলোকে এনভিডিয়ার এআই চিপ কেনা বন্ধ করতে বলেছে। তখন এনভিডিয়ার সিইও হুয়াং বিবিসিকে জানান, তিনি এই সিদ্ধান্তে হতাশ।

সূত্র: বিবিসি

এমএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।