আমাদের স্বনির্ভর হতে হবে: নরেন্দ্র মোদী
‘মন কি বাত’ অনুষ্ঠানে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেশবাসীর প্রতি নতুন করে আহ্বান জানিয়েছেন যাতে তারা খাদি পণ্য ও স্থানীয়ভাবে তৈরি জিনিসপত্র কিনে উৎসবের মৌসুমে ভারতের ঘরোয়া অর্থনীতিকে আরও শক্তিশালী করেন এবং দেশীয় উদ্যোক্তাদের প্রাণবন্ত করে তোলেন।
মোদী বলেন, আপনাদের আগাম দীপাবলির শুভেচ্ছা জানাই। তবে আবারও বলছি—আমাদের স্বনির্ভর হতে হবে, দেশকে স্বনির্ভর করতে হবে। আর সেই পথ শুধু স্বদেশির মধ্য দিয়েই সম্ভব।
প্রধানমন্ত্রী এদিন লেফটেন্যান্ট কমান্ডার কে. দিলনা এবং লেফটেন্যান্ট কমান্ডার রূপা আলাগিরিসামির সঙ্গেও কথা বলেন। সম্প্রতি তারা ইতিহাস গড়েছেন—প্রথম ভারতীয় নারী হিসেবে দু’জন মিলে পালতোলা নৌকায় বিশ্বপরিভ্রমণ সম্পন্ন করেছেন।
মোদী স্মরণ করিয়ে দেন, মহাত্মা গান্ধী সর্বদা স্বদেশি পণ্যের ব্যবহারকে গুরুত্ব দিয়েছেন, যার মধ্যে খাদি ছিল প্রধান।
মোদী বলেন, দুঃখজনকভাবে স্বাধীনতার পর খাদির আকর্ষণ কমে গিয়েছিল। তবে গত ১১ বছরে খাদির প্রতি দেশের টান উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে খাদি বিক্রিও অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।
মোদী আহ্বান জানান, উৎসব আরও বিশেষ করতে একটি সংকল্প নিন—যদি আমরা ঠিক করি যে উৎসব কেবল স্বদেশি পণ্য দিয়েই পালন করবো, তবে আনন্দ অনেক গুণ বেড়ে যাবে।
তিনি যোগ করেন, সংকল্প নিন, সর্বদা শুধু দেশীয় জিনিসই কিনবেন। আমরা যখন তা করি, তখন কেবল পণ্য কিনি না—একটি পরিবারের মধ্যে আশা পৌঁছে দিই, একজন কারিগরের পরিশ্রমকে সম্মান জানাই, আর এক তরুণ উদ্যোক্তার স্বপ্নকে ডানা দিই।
সূত্র: দ্য হিন্দু
এমএসএম