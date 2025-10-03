সংঘাতের ৫ মাস পর ভূপাতিত করা পাকিস্তানি যুদ্ধবিমানের নাম প্রকাশ করলো ভারত
অবশেষে সংঘাতের প্রায় পাঁচ মাস পর ভূপাতিত করা পাকিস্তানি যুদ্ধবিমানের ধরণ ও মডেলের নাম প্রকাশ করলো ভারত। শুক্রবার (৩ অক্টোবর) দেশটির বিমান বাহিনী দিবস উপলক্ষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য প্রকাশ করেন ভারতীয় বিমান বাহিনীর প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল অমরপ্রীত সিং।
তিনি এর আগে পাঁচটি যুদ্ধবিমান ও একটি সামরিক বিমান ধ্বংসের দাবি করেছিলেন। তবে এবারই প্রথম ভূপাতিত বিমানের মডেলের নাম প্রকাশ করলেন।
অমরপ্রীত সিং বলেন, আকাশ প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের কাছে একটি দূরপাল্লার হামলার প্রমাণ রয়েছে। পাশাপাশি আমাদের সিস্টেম তথ্য দিচ্ছে যে, উচ্চপ্রযুক্তির এফ-১৬ ও জেএফ-১৭ ক্লাসের পাঁচটি যুদ্ধবিমান ভূপাতিত করা হয়েছে।
ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানায়, এফ-১৬ যুক্তরাষ্ট্রের তৈরি যুদ্ধবিমান আর জেএফ-১৭ পাকিস্তান নিজস্বভাবে চীনের সহায়তায় নির্মাণ করেছে। তবে ভারতের এই দাবির বিষয়ে রয়টার্সের অনুরোধে তাৎক্ষণিক কোনো মন্তব্য করেনি পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী।
চলতি বছরের ২২ এপ্রিল ভারত অধিকৃত কাশ্মীরের পহেলগামে সন্ত্রাসী হামলা ঘটে। এতে ২৬ জন পর্যটক নিহত হন। ভারত অভিযোগ করে, এ হামলায় পাকিস্তান সন্ত্রাসীদের সহায়তা করেছে। তবে পাকিস্তান অভিযোগ নাকচ করে ঘটনাটির আন্তর্জাতিক তদন্তের দাবি জানায়।
পরিস্থিতি উত্তপ্ত হলে গত ৬ মে দিনগত রাতে পাকিস্তান ও পাকিস্তান-নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরে (আজাদ কাশ্মীর) হঠাৎ বিমান হামলা চালায় ভারত। এর নাম দেওয়া হয় ‘অপারেশন সিঁদুর’। ভারতের দাবি, আজাদ কাশ্মীরে থাকা সন্ত্রাসী ঘাঁটিগুলো লক্ষ্য করে হামলা চালায় তারা।
ভারতের হামলার জবাবে পাকিস্তান ‘অপারেশন বুনিয়ানুন মারসুস’ চালায়। কয়েকদিন ধরে চলা এ সংঘাতে দুই পক্ষই যুদ্ধবিমান, ড্রোন, ক্ষেপণাস্ত্র ও দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করে। পরিস্থিতি চরম আকার ধারণ করলে সর্বাত্মক যুদ্ধের আশঙ্কা দেখা দেয়। অবশেষে ১০ মে দুই দেশ যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হয়।
সংঘাত চলাকালে পাকিস্তানি বাহিনী দাবি করে, ভারতের ‘অপারেশন সিঁদুর’র জবাবে গত ৭ মে রাতে তারা পাঁচটি ভারতীয় যুদ্ধবিমান ভূপাতিত করেছে। এর মধ্যে তিনটি ছিল ফ্রান্সের তৈরি রাফাল, একটি রাশিয়ার তৈরি মিগ-২৯ ও একটি এসইউ-৩০।
সংঘাত শেষে পাকিস্তান আবারও দাবি করে, তারা ভারতের মোট ছয়টি যুদ্ধবিমান ভূপাতিত করেছে, যার মধ্যে ফ্রান্সের রাফালও রয়েছে। কিছু ক্ষতির কথা স্বীকার করলেও ছয়টি বিমান হারানোর দাবি অস্বীকার করেছে ভারত।
সূত্র: এনডিটিভি
এসএএইচ