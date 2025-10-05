আমিরাতে ভাগ্য খুললো আরও এক বাংলাদেশির, জিতলেন দামি গাড়ি

আমিরাতে ভাগ্য খুললো আরও এক বাংলাদেশির, জিতলেন দামি গাড়ি
সংযুক্ত আরব আমিরাতে ভাগ্য খুললো আরও এক প্রবাসী বাংলাদেশির। বিগ টিকিট লটারিতে দামি গাড়ি জিতেছেন তিনি। ভাগ্যবান ওই বাংলাদেশির নাম মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম আহমাদ নবি।
তিনি বর্তমানে শারজাহ শহরে বসবাস করেন। বিগ টিকিটে ‘ড্রিম কার’ পুরস্কার জিতে তিনি পাচ্ছেন একদম নতুন একটি রেঞ্জ রোভার ভেলার গাড়ি।
৪৩ বছর বয়সী নবি ২৫ বছর ধরে আমিরাতে রয়েছেন এবং একটি স্পেয়ার পার্টসের দোকানে কাজ করেন। তিনি দীর্ঘদিন ধরে ১০ সদস্যের একটি দলের হয়ে বিগ টিকিট কিনে আসছিলেন। তবে এবার একাই ড্রিম কার সিরিজে অংশ নেন এবং তাতেই বাজিমাত! গত ১৮ সেপ্টেম্বর কেনা টিকিট তাকে এনে দিয়েছে দামি গাড়ি।
অভিজ্ঞতা জানাতে গিয়ে নবি বলেন, খবরটা পাওয়ার সময় আমি ভীষণ খুশি হই। এখনো বিশ্বাস করতে পারছি না! গাড়ি নিয়ে কী করবো তা এখনো ভাবিনি। তবে জানি—এটা আমার ভাগ্যে লেখা ছিল।
নবি একাই থাকেন শারজাহতে, পরিবার রয়েছে বাংলাদেশে।
এর আগে, একই ড্রতে শারজাহতেই বসবাসরত আরেক বাংলাদেশি প্রবাসী হারুন সরদার নূর নবি সরদার জিতেছেন দুই কোটি দিরহামের (প্রায় ৬৬ কোটি টাকা) গ্র্যান্ড জ্যাকপট।
সূত্র: গালফ নিউজ
