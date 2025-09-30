আমিরাতে নতুন ৪ ভিসা চালু: দেখে নিন আপনি যোগ্য কি না
সংযুক্ত আরব আমিরাতে নতুন ৪ ভিসা চালু হয়েছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, বিনোদন, ইভেন্ট, ক্রুজ শিপ ও অবকাশযাপন নৌযান খাতের বিশেষজ্ঞ ও পর্যটকদের আকৃষ্ট করতে এসব নতুন ভিজিট ভিসা চালু করেছে মধ্যপ্রাচ্যের দেশটি।
গত সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) আমিরাতের ফেডারেল অথোরিটি ফর আইডেনটিটি, সিটিজেনশিপ, কাস্টমস অ্যান্ড পোর্ট সিকিউরিটি (আইসিপি) এসব ভিসা চালুর পাশাপাশি বেশ কিছু বিদ্যমান ভিসার শর্ত ও নিয়মও হালনাগাদ করেছে।
দেখে নিন আমিরাতে ৪ নতুন ভিসা সম্পর্কে খুঁটিনাটি তথ্য
- কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিশেষজ্ঞ ভিসা
এই ভিসা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা খাতের বিশেষজ্ঞদের জন্য। নির্দিষ্ট সময়ের জন্য একক বা একাধিক যাত্রার অনুমতি পাওয়া যাবে। এর জন্য স্পন্সর বা হোস্টের পক্ষ থেকে একটি চিঠি জমা দিতে হবে, যা অবশ্যই প্রযুক্তি খাতে নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান হতে হবে।
- বিনোদন ভিসা
বিদেশিদের জন্য স্বল্পমেয়াদি এই ভিসা বিনোদনমূলক কাজে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে দেওয়া হবে।
- ইভেন্ট ভিসা
ফেস্টিভ্যাল, প্রদর্শনী, সম্মেলন, সেমিনার বা অর্থনীতি, সংস্কৃতি, ক্রীড়া, ধর্মীয়, সামাজিক ও শিক্ষামূলক কার্যক্রমে যোগ দেওয়ার জন্য দেওয়া হবে এ ভিসা। এর জন্য স্পন্সর হতে হবে সরকারি বা বেসরকারি কোনো সংস্থা, যারা আয়োজন সংক্রান্ত বিস্তারিত উল্লেখ করবে।
- ক্রুজ শিপ ও অবকাশযাপন নৌযান ভিসা
পর্যটন উদ্দেশ্যে ক্রুজ শিপ ও অবকাশযাপন নৌযানে ভ্রমণকারীদের জন্য বহুমুখী প্রবেশাধিকার (মাল্টিপল এন্ট্রি) ভিসা। এর জন্য ভ্রমণসূচি ও লাইসেন্সধারী পর্যটন সংস্থা স্পন্সর হিসেবে থাকতে হবে।
অতিরিক্ত শর্ত
২০২২ সালে আমিরাত চাকরি-অন্বেষণ ভিসা এবং ব্যবসায়িক সুযোগ অন্বেষণের ভিসা চালু করেছিল। এবার নতুন ঘোষণায় ব্যবসা অনুসন্ধান ভিসায় বেশ কিছু শর্ত যোগ হয়েছে। যেমন- আবেদনকারীকে আর্থিকভাবে সক্ষমতার প্রমাণ দিতে হবে, অথবা ওই খাতে কোনো প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানির সঙ্গে যুক্ত থাকতে হবে।
নতুন ভিসায় আবেদন পদ্ধতি
নতুন চার ভিসার জন্য আবেদন করতে একজন স্পন্সর বা হোস্ট প্রয়োজন-
- কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিশেষজ্ঞদের জন্য: লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রযুক্তি কোম্পানি
- বিনোদন ভিসার জন্য: বিনোদন আয়োজনকারী সংস্থা
- ইভেন্ট ভিসার জন্য: সরকারি বা বেসরকারি সংস্থা
- ক্রুজ ও অবকাশযাপন নৌযান ভিসার জন্য: লাইসেন্সধারী পর্যটন অপারেটর
সব আবেদন করতে হবে ফেডারেল অথোরিটি ফর আইডেনটিটি, সিটিজেনশিপ, কাস্টমস অ্যান্ড পোর্টস সিকিউরিটির (আইসিপি) মাধ্যমে।
ভিসার মেয়াদ
- নতুন ভিজিট ভিসাগুলোর সাধারণ মেয়াদ হবে ৩০ দিন বা ৯০ দিন।
- কিছু ক্ষেত্রে (বিশেষত ইভেন্ট বা ক্রুজ ভিসা) মেয়াদ নির্ভর করবে ইভেন্টের সময়সীমা বা ভ্রমণসূচির ওপর।
- মাল্টিপল এন্ট্রি ভিসার ক্ষেত্রে ৯০ দিনের মেয়াদ একাধিকবার ব্যবহার করা যাবে, তবে সর্বোচ্চ অবস্থান সময়সীমা অতিক্রম করা যাবে না।
ভিসা ফি
- ভিসার ক্যাটাগরি ও মেয়াদের ওপর ফি নির্ভর করবে।
- প্রাথমিকভাবে আমিরাতের বিদ্যমান ভিজিট ভিসার মতোই ৩০ দিন মেয়াদি ভিসার ফি প্রায় ২০০–২৫০ দিরহাম এবং ৯০ দিন মেয়াদি ভিসার ফি ৬০০–৭৫০ দিরহাম হতে পারে।
- মাল্টিপল এন্ট্রি ভিসার ক্ষেত্রে ফি কিছুটা বেশি হবে (প্রায় ১ হাজার দিরহাম বা তার বেশি)।
নবায়ন শর্ত
- বেশিরভাগ ভিজিট ভিসা একবার নবায়নযোগ্য। নবায়নের মেয়াদ সাধারণত ৩০ দিন থেকে ৯০ দিন পর্যন্ত হতে পারে।
- নবায়নের জন্য ভিসার মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে আবেদন করতে হবে।
- জরিমানা এড়াতে নির্ধারিত সময়ের বেশি অবস্থান করা যাবে না।
- কিছু ভিসা (বিশেষ করে ইভেন্ট ভিসা) নবায়নযোগ্য নয়, কারণ তা নির্দিষ্ট অনুষ্ঠানের সময়সীমার জন্য দেওয়া হয়।
অতিরিক্ত শর্ত
আর্থিক সক্ষমতার প্রমাণ: ব্যবসা অনুসন্ধান বা এআই বিশেষজ্ঞ ভিসায় আবেদনকারীদের ব্যাংক স্টেটমেন্ট বা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্কিত কাগজপত্র দিতে হবে।
স্পন্সরশিপ: প্রতিটি ভিসায় স্থানীয় স্পন্সর বা হোস্ট আবশ্যক (প্রযুক্তি কোম্পানি, ইভেন্ট আয়োজক, পর্যটন সংস্থা ইত্যাদি)।
অনলাইন আবেদন: আইসিপি ওয়েবসাইট বা অনুমোদিত ট্রাভেল এজেন্সির মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।
পরামর্শ
আরও বিস্তারিত তথ্যের জন্য আইসিপির ওয়েবসাইট (icp.gov.ae) পরীক্ষা করুন বা অনুমোদিত এজেন্সিগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ করুন।
সূত্র: গালফ নিউজ, খালিজ টাইমস, গভর্নমেন্ট অব দুবাই
