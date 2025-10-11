সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ১১ অক্টোবর ২০২৫
বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা থেকে সংক্ষেপে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংবাদ থাকছে জাগো নিউজের পাঠকদের জন্য-
শান্তি নয়, রাজনৈতিক কারণেই নোবেল পেলেন ‘যুদ্ধবাজ’ মাচাদো?
এ বছর শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন ভেনেজুয়েলার বিরোধী নেতা মারিয়া কোরিনা মাচাদো। গত ১০ অক্টোবর বিশ্বের সবচেয়ে সম্মানজনক এই পুরস্কারের বিজয়ী হিসেবে তার নাম ঘোষণা হতেই শুরু হয়েছে বিতর্কের ঝড়। অনেকেই মনে করছেন, ‘যুদ্ধবাজ’ মাচাদোর এ পুরস্কার শান্তি অবদানের চেয়ে রাজনৈতিক বার্তাই বেশি বহন করছে। বিশেষ করে, নিকোলাস মাদুরোর সরকারের বিরুদ্ধে পশ্চিমা বিশ্বের অবস্থানকে আরও জোরদার করার উদ্দেশ্যে দেওয়া হয়েছে এটি।
হামাসের দাবি উপেক্ষিত/ ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী যে ৬ নেতাকে মুক্তি দেবে না ইসরায়েল
দীর্ঘ অপেক্ষার পর যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় গাজায় যুদ্ধবিরতির প্রথম ধাপ কার্যকর হয়েছে। আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই শুরু হবে বন্দিবিনিময় প্রক্রিয়া। শুক্রবার (১০ অক্টোবর) স্থানীয় সময় দুপুর ১২টায় যুদ্ধবিরতি কার্যকর হয়। এরপর গাজার বেশ কিছু এলাকা থেকে সেনা প্রত্যাহার করে ইসরায়েল সরকার।
গাজায় বন্দি বিনিময়/ ইসরায়েল কেন বারঘুতিকে ছাড়তে ভয় পায়?
গাজা যুদ্ধবিরতির নতুন বন্দি বিনিময় চুক্তির আওতায় জনপ্রিয় ফিলিস্তিনি নেতা মারওয়ান বারঘুতিকে মুক্তি না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ইসরায়েল। মূলত তাকে ছাড়তে ভয় পাচ্ছে দখলদার বাহিনী। কিন্তু কেন?
যুদ্ধবিরতি কার্যক্রমে টনি ব্লেয়ারের নেতৃত্ব মানবে না হামাস
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের শান্তি প্রস্তাবে দুই পক্ষ সম্মতি দিলেও যুদ্ধবিরতির পর অর্ন্তবর্তীকালীন প্রশাসনিক কোনো কার্যক্রমে টনি ব্লেয়ার দায়িত্ব দিলে তা মেনে নেবে না হামাস। ব্রিটিশ গণমাধ্যম স্কাই নিউজকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এ কথা জানিয়েছেন সংগঠনের জ্যেষ্ঠ নেতা বাসেম নাইম ।
ধ্বংসস্তূপের নিচে প্রিয়জনদের ‘শেষ চিহ্ন’ খুঁজছেন হাজারও ফিলিস্তিনি
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের শান্তি প্রস্তাব কার্যকর হওয়ার পর নিজ নিজ বাসস্থানে ফিরতে শুরু করেছেন ফিলিস্তিনিরা। নিজ বাসভূমে ফিরেই ধবংসস্তূপের নিচে চাপা পড়া প্রিয়জনদের ‘শেষ চিহ্ন’ খুঁজতে শুরু করেছে গাজার হাজারো মানুষ। বিগত দুই বছরে ইসরায়েলি বাহিনীর বর্বতার কারণে এসব ধবংসস্তূপে উদ্ধার অভিযান চালানো সম্ভব হয়নি।
অর্থ দিয়ে গাজার ক্ষত সারাতে চায় ইসরায়েলের শীর্ষ অস্ত্রদাতা জার্মানি
অর্থ দিয়ে গাজার ক্ষত সারাতে চায় ইসরায়েলের শীর্ষ অস্ত্রদাতা জার্মানি। এরই মধ্যে তিন কোটি ডলার দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে দেশটি। পাশাপাশি, গাজা পুনর্গঠনে আন্তর্জাতিক সম্মেলন আয়োজনেরও উদ্যোগ নিচ্ছে জার্মানি।
আফগান সীমান্তে আবারও সন্ত্রাসী হামলা, পাকিস্তানের ৭ পুলিশ নিহত
আফগান সীমান্তবর্তী পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশের ডেরা ইসমাইল খান এলাকায় পুলিশ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ভয়াবহ সন্ত্রাসী হামলায় অন্তত সাতজন পুলিশ সদস্য নিহত ও ১৩ জন আহত হয়েছেন। প্রায় পাঁচ ঘণ্টা ধরে চলা বন্দুকযুদ্ধে ৫ সন্ত্রসী নিহত হয়েছে বলে শনিবার (১১ অক্টোবর) বিবৃতি দিয়েছে পাকিস্তান কাউন্টার-টেররিজম ডিপার্টমেন্ট (সিটিডি)।
ভারতে আফগান মন্ত্রীর সংবাদ সম্মেলনে নারী সাংবাদিক নেই কেন?
আফগানিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আমির খান মুত্তাকির দিল্লিতে অনুষ্ঠিত এক সংবাদ সম্মেলনে কোনো নারী সাংবাদিককে অংশ নিতে না দেওয়ার ঘটনায় বিতর্ক ছড়িয়েছে। এর প্রেক্ষিতে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় শনিবার (১১ অক্টোবর) জানিয়েছে, ওই প্রেস মিটে ভারত সরকারের কোনো ভূমিকা ছিল না।
‘সবচেয়ে শক্তিশালী’ ক্ষেপণাস্ত্র প্রদর্শন করলো উত্তর কোরিয়া
সামরিক মহড়ায় ‘সবচেয়ে শক্তিশালী’ ক্ষেপণাস্ত্র প্রদর্শন করলো উত্তর কোরিয়া। পিয়ংইয়ংয়ের রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম শনিবার জানিয়েছে, রাশিয়া ও চীনের শীর্ষ কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে এক সামরিক কুচকাওয়াজে উত্তর কোরিয়া তাদের ‘সবচেয়ে শক্তিশালী’ আন্তঃমহাদেশীয় ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র প্রদর্শন করেছে।
কান্তাস এয়ারওয়েজ/ মুক্তিপণ না পেয়ে ৫০ লাখ গ্রাহকের তথ্য ফাঁস করলো হ্যাকাররা
নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মুক্তিপণ না পেয়ে কান্তাস এয়ারওয়েজের ৫০ লাখ গ্রাহকের তথ্য ফাঁস করে দিয়েছে হ্যাকারগ্রুপ ‘স্ক্যাটারড লেস্পাস হান্টারস’। গ্রাহকদের তথ্য ডার্ক ওয়েবে ফাঁস করা হয়েছে বলে সংবাদ প্রকাশ করেছে যুক্তরাজ্যের সংবাদমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ান।
