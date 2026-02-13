সাতক্ষীরায় চার আসনেই জামায়াত নির্বাচিত

সাতক্ষীরায় চার আসনেই জামায়াত নির্বাচিত
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সাতক্ষীরার চারটি সংসদীয় আসনেই জামায়াতের প্রার্থীরা বেসরকারিভাবে বিজয়ী হয়েছেন।
সাতক্ষীরা-১ (তালা-কলারোয়া)
এ আসনে দাঁড়িপাল্লা প্রতীকে ইজ্জত উল্যাহ পেয়েছেন ১ লাখ ৯৩ হাজার ৭৭২ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ধানের শীষের হাবিবুর রহমান পেয়েছেন ১ লাখ ৬৯ হাজার ৯৯৫ ভোট।
এছাড়া এ আসনে হ্যাঁ ভোট দিয়েছেন ২ লাখ ২৮ হাজার ৪০৪ ভোট। এবং না দিয়েছেন ১ লাখ ২১ হাজার ২৫৬ ভোট।
সাতক্ষীরা-২ (দেবহাটা-সাতক্ষীরা সদর)
এ আসনে দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের মুহাদ্দিস আবদুল খালেক পেয়েছেন ২ লাখ ৬৬ হাজার ৯৫৯ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ধানের শীষ প্রতীকে আব্দুর রউফ পেয়েছেন ১ লাখ ১৬ হাজার ২৯৩ ভোট। এ আসনে হ্যাঁ ভোট দিয়েছেন ২ লাখ ৯২ হাজার ৮২৮ এবং না ভোট পড়েছে ৮৬ হাজার ৬১৯।
সাতক্ষীরা-৩ (আশাশুনি-কালিগঞ্জ)
এ আসনে দাঁড়িপাল্লা প্রতীকে রবিউল বাশার পেয়েছেন ১ লাখ ৮৪ হাজার ২৩৩ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ফুটবল প্রতীকে ডা. শহিদুল আলম পেয়েছেন ১ লাখ ৫ হাজার ৩৭৯ ভোট। ধানের শীষ প্রতীকে কাজী আলাউদ্দীন পেয়েছেন ৫৬ হাজার ৮১৯ ভোট। এ আসনে হ্যাঁ ভোট পড়েছে ২ লাখ ৩২ হাজার ৯২৫ এবং না পড়েছে ১ লক্ষ ৪ হাজার ৮৮২ ভোট।
সাতক্ষীরা-৪ (শ্যামনগর)
এ আসনে দাঁড়িপাল্লা প্রতীকে গাজী নজরুল ইসলাম পেয়েছেন ১ লাখ ৬ হাজার ৯১৩ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ধানের শীষ প্রতীকে ড. মো. মনিরুজ্জামান পেয়েছেন ৮৫ হাজার ৪২৬ ভোট।
এছাড়া হ্যাঁ ভোট পড়েছে ১ লাখ ২৯ হাজার ৭৪১ এবং না পড়েছে ৬০ হাজার ৭৭৯ ভোট।
জেলা প্রশাসক ও জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা আফরোজা আক্তার ফলাফলের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
আহসানুর রহমান রাজীব/এএইচ/জেআইএম