  2. আন্তর্জাতিক

শক্তিশালী চুম্বক গিলে হাসপাতালে নিউজিল্যান্ডের এক কিশোর

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
আন্তর্জাতিক ডেস্ক আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৬:১২ পিএম, ২৮ অক্টোবর ২০২৫
শক্তিশালী চুম্বক গিলে হাসপাতালে নিউজিল্যান্ডের এক কিশোর
শক্তিশালী চুম্বক গিলে হাসপাতালে নিউজিল্যান্ডের এক কিশোর/ ছবি : নিউজিল্যান্ড মেডিকেল জার্নাল

নিউজিল্যান্ডে ১৩ বছর বয়সী এক কিশোর বেশ কয়েকটি শক্তিশালী চুম্বক গিলে ফেলায় মারাত্মকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে তার অন্ত্রের একটি অংশ কেটে ফেলতে হয়। ঘটনাটি সম্প্রতি নিউজিল্যান্ড মেডিকেল জার্নাল-এ প্রকাশিত এক কেস রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, কিশোরটি পাঁচ মিলিমিটার লম্বা ও দুই মিলিমিটার চওড়া নিওডিমিয়াম ধরনের চুম্বক গিলে ফেলেছিল। এসব চুম্বক সাধারণত প্রাপ্তবয়স্কদের ডেস্ক টয় হিসেবে বিক্রি হয়। এই ধরনের শক্তিশালী চুম্বক গিলে ফেললে পরিপাকতন্ত্রের বিভিন্ন অংশ একে অপরের সঙ্গে লেগে যায়, ফলে টিস্যু পচে যাওয়া, ছিদ্র হওয়া ও সংক্রমণের মতো জীবনঘাতী জটিলতা দেখা দেয়।

চার দিন পেটব্যথায় ভোগার পর কিশোরটি চিকিৎসা নিতে হাসপাতালে যায়। স্ক্যান করে দেখা যায়, চুম্বকগুলো তার পেটের ডান পাশে চারটি চেইনের মতো একত্রিত হয়েছে এবং অন্ত্রের বিভিন্ন অংশকে টেনে একসঙ্গে আটকিয়ে রেখেছে।

অস্ত্রোপচারে চিকিৎসকেরা চুম্বকগুলো সরিয়ে ফেলতে সক্ষম হলেও অন্ত্রের একটি ক্ষতিগ্রস্ত অংশ কেটে ফেলতে হয়। হাসপাতালে আট দিন চিকিৎসা নেওয়ার পর তাকে ছাড়পত্র দেওয়া হয়।

নিউজিল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ায় এমন উচ্চক্ষমতার চুম্বক বিক্রি নিষিদ্ধ হলেও অনলাইনে সহজেই পাওয়া যায়। কিশোরটি জানায়, সে অনলাইন বিক্রেতা টেমো থেকে চুম্বকগুলো কিনেছিল। তবে প্রতিষ্ঠানটি এ দাবি অস্বীকার করেছে।

বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করে বলেছেন, এসব ছোট চুম্বক শিশুদের নাগালের বাইরে রাখা উচিত। কারণ শিশুরা এসব গিলে ফেললে তা প্রাণঘাতী হতে পারে।

সূত্র : সিএনএন
কেএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।