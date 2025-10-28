সর্বোচ্চ শক্তি নিয়ে আঘাত হানছে ঘূর্ণিঝড় ‘মেলিসা’, জ্যামাইকাতে নিহত ৩

সর্বোচ্চ শক্তি নিয়ে আঘাত হানছে ঘূর্ণিঝড় ‘মেলিসা’, জ্যামাইকাতে নিহত ৩
আটলান্টিক মহাসাগরে অন্যতম শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হয়েছে ‘মেলিসা’। এ ঘূর্ণিঝড়ে বাতাসের সর্বোচ্চ গতিবেগ ঘণ্টায় প্রায় ২৯৭ কিলোমিটার এবং কেন্দ্রীয় চাপ ৮৯২ মিলিবার। ঘূর্ণিঝড়ের কারণে জ্যামাইকাতে এখন পর্যন্ত তিন জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে।
মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) পর্যন্ত পাওয়া তথ্য মতে, ঘূর্ণিঝড় মেলিসা জ্যামাইকার উপকূল ও স্থলভাগে দ্রুত আঘাত হানতে যাচ্ছে। রেড ক্রসের তথ্য মতে, এ ঘূর্ণিঝড়ে ১৫ লাখের বেশি মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।
ঘণ্টায় ২৯৭ কিলোমিটার বেগের বাতাস মেলিসাকে আটলান্টিকের ইতিহাসে দ্বিতীয় সর্বাধিক শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত করেছে। ১৯৮০ সালে ঘূর্ণিঝড় অ্যালেন এর চেয়ে বেশি শক্তি নিয়ে উপকূলে আঘাত হেনেছিল যার বাতাসের গতি ছিল ঘণ্টায় ১৯০ মাইল।
বর্তমানে মেলিসা উত্তর–উত্তরপূর্বমুখে ঘণ্টায় প্রায় ৭ মাইল বেগে অগ্রসর হচ্ছে। ফলে জ্যামাইকার ওপর বন্যা, জলোচ্ছ্বাস ও ধ্বংসাত্মক ঝোড়ো বাতাসের ভয়াবহ প্রভাব পড়ার আশঙ্কা রয়েছে।
জ্যামাইকার সর্বত্র সর্বোচ্চ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। উপকূলীয় ও নিম্নাঞ্চলগুলোতে বাসিন্দাদের সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে কর্তৃপক্ষ। দেশজুড়ে জরুরি আশ্রয়কেন্দ্রগুলো খোলা হয়েছে। এরই মধ্যে বিভিন্ন এলাকায় বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হওয়ার খবর পাওয়া গেছে।
আবহাওয়াবিদরা সতর্ক করেছেন, মেলিসা জ্যামাইকার ওপর প্রলয়ঙ্কর ধ্বংসযজ্ঞ, অত্যধিক বৃষ্টিপাত ও ভয়াবহ জলোচ্ছ্বাস সৃষ্টি করবে যা স্থানীয় অবকাঠামো ও জনজীবনে দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব ফেলবে।
সূত্র : সিএনএন
কেএম