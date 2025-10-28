  2. আন্তর্জাতিক

যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে ভেনেজুয়েলায় আটক ৩

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:৪৬ পিএম, ২৮ অক্টোবর ২০২৫
ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো/ ছবি: এএফপি

যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ এর সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার অভিযোগে তিনজনকে গ্রেফতার করেছে ভেনেজুয়েলার নিরাপত্তা বাহিনী। সোমবার (২৭ অক্টোবর) তাদের গ্রেফতার করা হয়েছে বলে দেশটির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দিওসদাদো কাবেলো রনডন এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

কাবেলো রনডন এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, অভিযানের সময় তাদের নিকট থেকে মোবাইল ফোন ও সিআইএর কার্যক্রম সংক্রান্ত ম্যানুয়াল জব্দ করা হয়েছে। তিনি দাবি করেন, আটক ব্যক্তিরা ক্যারিবিয়ান সাগরে মার্কিন ‘ফলস ফ্ল্যাগ’ অভিযানে জড়িত ছিল যা যুক্তরাষ্ট্রের ত্রিনিদাদ ও টোবাগোর সঙ্গে যৌথ সামরিক মহড়ার সময় পরিচালিত হচ্ছিল।

কাবেলোর ভাষ্য অনুযায়ী, ওই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ছিল একটি কৃত্রিম ঘটনা সাজিয়ে ভেনেজুয়েলার বিরুদ্ধে আগ্রাসনের অজুহাত তৈরি করা।

ভেনেজুয়েলার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইভান গিল সামাজিক মাধ্যমে দেওয়া এক পোস্টে বলেন, আমাদের কাছে তথ্য আছে যে, তারা ত্রিনিদাদে অবস্থানরত একটি মার্কিন যুদ্ধজাহাজে হামলার পরিকল্পনা করেছিল এবং এর দায় ভেনেজুয়েলার ওপর চাপিয়ে আক্রমণ বৈধ করার চেষ্টা করছিল।

মন্ত্রী কাবেলো বলেন, এই ঘটনাগুলো প্রমাণ করে, বিদেশি ও দেশীয় শক্তির মাধ্যমে ভেনেজুয়েলাকে অস্থিতিশীল করার ষড়যন্ত্র এখনো চলছে।

তিনি আরও বলেন, সরকার নাগরিক ও সামরিক বাহিনীর সমন্বয়ের মাধ্যমে জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং দেশের জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রতিনিয়ত কাজ করছে।

