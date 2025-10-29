মিয়ানমারে সাইবার প্রতারণায় জড়িত ৫০০ ভারতীয়কে ফেরত পাঠাচ্ছে থাইল্যান্ড

মিয়ানমারে সাইবার প্রতারণায় জড়িত ৫০০ ভারতীয়কে ফেরত পাঠাচ্ছে থাইল্যান্ড
মিয়ানমারে সাইবার প্রতারণা চক্রের ওপর অভিযানের পর সীমান্ত পেরিয়ে থাইল্যান্ডে পালিয়েছিলেন ৫০০ জনের বেশি ভারতীয় নাগরিক। থাইল্যান্ডে পালানো ৫০০ ভারতীয় নাগরিককে দেশে ফেরানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বুধবার (২৯ অক্টোবর) থাইল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী আনুতিন চার্নভিরাকুল তাদেরকে ভারতে প্রত্যাবর্তনের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
থাই প্রধানমন্ত্রী আনুতিন চার্নভিরাকুল বলেন, মেয় সোতে প্রায় ৫০০ ভারতীয় অবস্থান করছে। ভারত সরকার একটি বিশেষ বিমান পাঠিয়ে তাদের সরাসরি দেশে ফিরিয়ে নেবে।
বার্তা সংস্থা এএফপি'র তথ্য মতে, মিয়ানমারের গৃহযুদ্ধ ও অরাজক পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে সীমান্তবর্তী অঞ্চলে গড়ে উঠেছে ইন্টারনেট প্রতারণা কেন্দ্র বা স্ক্যাম হাব। এসব কেন্দ্রে প্রেম, বিনিয়োগ ও ব্যবসার নামে সাইবার প্রতারণা চালানো হত। কুখ্যাত এসব কেন্দ্রের একটি কেকে পার্ক। এখানে সম্প্রতি অভিযান চালানো হলে শত শত কর্মী মেয় সোত সীমান্ত শহর হয়ে থাইল্যান্ডে পালিয়ে যায়।
এসব কেন্দ্রে কাজ করা অনেক কর্মী জানিয়েছেন, এসব কাজের জন্য তাদেরকে পাচার করে আনা হয়েছিল। তবে বিশ্লেষকরা বলছেন, উচ্চ বেতনের লোভে অনেকেই স্বেচ্ছায় এসব কেন্দ্রে যোগ দিয়েছেন।
তবে এই ভারতীয় নাগরিকদের অপরাধী নাকি মানবপাচারের শিকার হিসেবে বিবেচনা করা হবে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। এ বিষয়ে ভারতীয় দূতাবাসের পক্ষ থেকেও কোনো মন্তব্য আসেনি।
গত সপ্তাহ থেকে শুরু হওয়া এই অভিযানে ২৮টি দেশের প্রায় ১,৫০০ জন মানুষ থাইল্যান্ডে আশ্রয় নিয়েছে বলে থাইল্যান্ডের তাক প্রদেশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।
সূত্র : এএফপি
কেএম