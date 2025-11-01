ঘূর্ণিঝড় মেলিসার আঘাতে ক্যারিবীয় অঞ্চলে ৫০ জনের মৃত্যু

ঘূর্ণিঝড় মেলিসার আঘাতে ক্যারিবীয় অঞ্চলে ৫০ জনের মৃত্যু
ক্যারিবীয় অঞ্চলে কয়েকদিন ধরে তাণ্ডব চালিয়েছে ঘূর্ণিঝড় মেলিসা। ভয়াবহ এই ঝড়ে জ্যামাইকা, হাইতি ও কিউবাজুড়ে অন্তত ৫০ জনের প্রাণহানি ঘটেছে এবং নিহতের সংখ্যা আরও বাড়ার আশঙ্কা রয়েছে।
মঙ্গলবার ক্যাটাগরি–৫ মাত্রার ঘূর্ণিঝড় হিসেবে জ্যামাইকায় আঘাত হানে মেলিসা। শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) পর্যন্ত স্থানীয়রা ক্ষয়ক্ষতির হিসাব ও পুনর্গঠনের দীর্ঘ পথের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন।
সরকারি হিসাব অনুযায়ী, জ্যামাইকার ৬০ শতাংশ এলাকায় এখনো বিদ্যুৎহীন, আর প্রায় অর্ধেক পানি সরবরাহ ব্যবস্থা বন্ধ রয়েছে।
দেশটির দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ঐতিহাসিক উপকূলীয় শহর ব্ল্যাক রিভারে প্রায় ৯০ শতাংশ ভবনের ছাদ উড়ে গেছে। ঝড়ে বিদ্যুতের খুঁটি ভেঙে পড়েছে, এমনকি কংক্রিটের ভবনও ধসে পড়েছে।
মানুষ এখন ক্ষুধার্ত বলে জানান স্থানীয় বাসিন্দা মনিক পাওয়েল, যিনি ব্ল্যাক রিভারের উপকণ্ঠের গ্রিনফিল্ড এলাকার কয়েকজন ক্ষতিগ্রস্ত বাসিন্দার জন্য খাবার ও গৃহস্থালি সামগ্রী পাহারা দিচ্ছিলেন।
ইম্পেরিয়াল কলেজ লন্ডনের এক গবেষণা অনুযায়ী, মানবসৃষ্ট জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে এ ধরনের ঝড়ের সম্ভাবনা চারগুণ বেড়েছে।
ঘূর্ণিঝড় মেলিসাকে এখন পর্যন্ত ক্যারিবীয় অঞ্চলের ইতিহাসে অন্যতম শক্তিশালী ঝড় হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে।
সূত্র: আল-জাজিরা
এমএসএম