যুক্তরাজ্যে ট্রেনে ছুরিকাঘাতে অনেকে আহত, গ্রেফতার ২

প্রকাশিত: ০৮:২০ এএম, ০২ নভেম্বর ২০২৫
ঘটনাস্থলে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ছবি: এএফপি

যুক্তরাজ্যের ক্যামব্রিজশায়ারের কাছে একটি ট্রেনে ভয়াবহ ছুরিকাঘাতের ঘটনায় অন্তত ১০ জন আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। পুলিশ জানিয়েছে, এই ঘটনায় দুই সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

রোববার (২ নভেম্বর) ভোরে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে ব্রিটিশ ট্রান্সপোর্ট পুলিশ জানায়, আহতদের মধ্যে অন্তত নয়জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। ঘটনাটিকে তারা বড় ধরনের নিরাপত্তা ঘটনা হিসেবে ঘোষণা করেছে এবং জানিয়েছে যে সন্ত্রাসবিরোধী পুলিশও তদন্তে সহায়তা করছে।

পুলিশের বিবৃতি অনুযায়ী, শনিবার স্থানীয় সময় সন্ধ্যার দিকে তারা খবর পায় যে একটি ট্রেনে একাধিক যাত্রীকে ছুরিকাঘাত করা হয়েছে।

সশস্ত্র পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে ট্রেনটি হান্টিংডনে থামায় এবং দুইজন পুরুষকে গ্রেফতার করে।

ইস্ট অব ইংল্যান্ড অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস জানিয়েছে, হান্টিংডন রেলস্টেশনে বৃহৎ পরিসরে উদ্ধার অভিযান চালানো হয়, যেখানে তিনটি এয়ার অ্যাম্বুলেন্সসহ একাধিক জরুরি চিকিৎসা দল অংশ নেয়।

এক প্রত্যক্ষদর্শী দ্য টাইমস পত্রিকাকে বলেন, তিনি একজন পুরুষকে বড় ছুরি হাতে দেখেছেন এবং চারপাশে রক্ত ছড়িয়ে ছিল। আতঙ্কে অনেক যাত্রী ট্রেনের বাথরুমে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

আরেকজন যাত্রী বলেন, কিছু লোক আতঙ্কে পালানোর সময় ধাক্কাধাক্কি ও পায়ের নিচে পড়ে আহত হয়েছেন। তিনি আরও জানান, কেউ কেউ চিৎকার করে বলছিলেন, ইউ লাভ ইউ।

স্কাই নিউজ-এর খবরে বলা হয়েছে, পুলিশের একজন সদস্য একজন সন্দেহভাজনকে টেসার (বিদ্যুৎ শক বন্দুক) দিয়ে আটক করেন।

যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টার্মার ঘটনাটিকে ভয়াবহ ও উদ্বেগজনক বলে মন্তব্য করেছেন।

লন্ডন নর্থ ইস্টার্ন রেলওয়ে নিশ্চিত করেছে যে ঘটনাটি তাদের এক ট্রেনে ঘটেছে। বর্তমানে হান্টিংডন স্টেশনে জরুরি কাজ চলায় সব রেললাইন বন্ধ রাখা হয়েছে।

সূত্র: আল-জাজিরা

