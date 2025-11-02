  2. আন্তর্জাতিক

মেক্সিকোর একটি সুপারমার্কেটে ভয়াবহ বিস্ফোরণে নিহত ২৩

প্রকাশিত: ১১:০৮ এএম, ০২ নভেম্বর ২০২৫
সুপারমার্কেটে ভয়াবহ বিস্ফোরণ/ ছবি : ডেক্কান ক্রনিকল

মেক্সিকোর উত্তরাঞ্চলের একটি সুপারমার্কেটে ভয়াবহ বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। এতে আগুনে দগ্ধ হয়ে অন্তত ২৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া মারাত্মক আহত হয়েছেন আরও ১১ জন। শনিবার (১ নভেম্বর) দুপুর ২ টার দিকে এ বিস্ফোরণ হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছেন দেশটির সোনোরা অঙ্গরাজ্যের গভর্নর আলফোনসো দুরাজো।

মেক্সিকান রেড ক্রসের সভাপতি কার্লোস ফ্রিনার জানিয়েছেন, নিহতদের মধ্যে ১২ জন নারী, ৫ জন পুরুষ, ৪ জন ছেলে এবং ২ জন মেয়ে রয়েছে।

গভর্নর আলফোনসো দুরাজো এক অনলাইন বার্তায় জানিয়েছেন, রাজধানী হার্মোসিলো শহরের ওয়ালডোস নামের একটি দোকানে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় এ পর্যন্ত ২৩ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে এবং ১১ জন আহত হয়েছেন। আহতদের শহরের বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

মেক্সিকোর প্রেসিডেন্ট ক্লাউদিয়া শেইনবাম এ ঘটনায় শোক প্রকাশ করে নিহতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন। তিনি জানান, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রোসা ইসেলা রদ্রিগেজকে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার ও আহতদের সহায়তার জন্য একটি বিশেষ টিম পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন। তবে অগ্নিকাণ্ডের সঠিক কারণ এখনো জানা যায়নি।

সূত্র : আল-জাজিরা
