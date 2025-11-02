মেক্সিকোর একটি সুপারমার্কেটে ভয়াবহ বিস্ফোরণে নিহত ২৩

মেক্সিকোর একটি সুপারমার্কেটে ভয়াবহ বিস্ফোরণে নিহত ২৩
মেক্সিকোর উত্তরাঞ্চলের একটি সুপারমার্কেটে ভয়াবহ বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। এতে আগুনে দগ্ধ হয়ে অন্তত ২৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া মারাত্মক আহত হয়েছেন আরও ১১ জন। শনিবার (১ নভেম্বর) দুপুর ২ টার দিকে এ বিস্ফোরণ হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছেন দেশটির সোনোরা অঙ্গরাজ্যের গভর্নর আলফোনসো দুরাজো।
মেক্সিকান রেড ক্রসের সভাপতি কার্লোস ফ্রিনার জানিয়েছেন, নিহতদের মধ্যে ১২ জন নারী, ৫ জন পুরুষ, ৪ জন ছেলে এবং ২ জন মেয়ে রয়েছে।
গভর্নর আলফোনসো দুরাজো এক অনলাইন বার্তায় জানিয়েছেন, রাজধানী হার্মোসিলো শহরের ওয়ালডোস নামের একটি দোকানে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় এ পর্যন্ত ২৩ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে এবং ১১ জন আহত হয়েছেন। আহতদের শহরের বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
মেক্সিকোর প্রেসিডেন্ট ক্লাউদিয়া শেইনবাম এ ঘটনায় শোক প্রকাশ করে নিহতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন। তিনি জানান, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রোসা ইসেলা রদ্রিগেজকে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার ও আহতদের সহায়তার জন্য একটি বিশেষ টিম পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন। তবে অগ্নিকাণ্ডের সঠিক কারণ এখনো জানা যায়নি।
সূত্র : আল-জাজিরা
