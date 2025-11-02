  2. আন্তর্জাতিক

লেবাননে ইসরায়েলি বাহিনীর বিমান হামলায় নিহত ৪

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০২:৩৭ পিএম, ০২ নভেম্বর ২০২৫
ইসরায়েল-লেবানন সংঘাত/ ফাইল ছবি: এএফপি

লেবাননের জনস্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, দক্ষিণ লেবাননে ইসরায়েলি বিমান হামলায় কমপক্ষে চারজন নিহত হয়েছে। ফলে হিজবুল্লাহর সঙ্গে প্রায় এক বছর ধরে চলা যুদ্ধবিরতির ওপর চাপ সৃষ্টি হচ্ছে। শনিবার এক বিবৃতিতে লেবাননের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, নাবাতিয়েহ জেলার কাফার্সির শহরে ইসরায়েলি হামলায় তিনজন আহত হয়েছেন। খবর আল জাজিরার।

লেবাননের রাষ্ট্র পরিচালিত সংবাদ সংস্থা জানিয়েছে, গাইডেড ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করে স্থানীয় সময় দুপুর ২টা ১৫ মিনিটে একটি গাড়ি লক্ষ্য করে হামলা চালানো হয়।

লেবাননের প্রেসিডেন্ট জোসেফ আউন সীমান্তবর্তী আক্রমণের স্থায়ী অবসানের জন্য আলোচনার প্রস্তাবের প্রতিক্রিয়ায় ইসরায়েলের হামলা বৃদ্ধির অভিযোগ করার একদিন পরই এই হামলা চালানো হয়।

২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর হামাসের নেতৃত্বে দক্ষিণ ইসরায়েলে হামলার পর গাজায় ফিলিস্তিনিদের সঙ্গে সংহতি জানিয়ে হিজবুল্লাহ ইসরায়েলের ওপর হামলা শুরু করলে এই সংঘাত শুরু হয়। এক বছরেরও বেশি সময় ধরে যুদ্ধবিরতি পালনের পর ২০২৪ সালের নভেম্বরে উভয় পক্ষ যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হয়।

তবে যুদ্ধবিরতি সত্ত্বেও, ইসরায়েল দক্ষিণ লেবাননের পাঁচটি এলাকায় সৈন্য রেখেছে এবং প্রায় প্রতিদিনই বিমান হামলা চালিয়ে যাচ্ছে, বারবার যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন করছে। ইসরায়েল দাবি করেছে যে, তারা হিজবুল্লাহকে লক্ষ্য করে কাজ করছে। তবে এসব হামলায় বেসামরিক নাগরিক এবং সাংবাদিকরাও নিহত হয়েছেন।

জাতিসংঘের মতে, যুদ্ধবিরতি কার্যকর হওয়ার পর থেকে লেবাননে ইসরায়েলি বাহিনী কমপক্ষে ১১১ জন বেসামরিক নাগরিককে হত্যা করেছে।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যুদ্ধবিরতিতে মধ্যস্থতা করার পর অক্টোবরের মাঝামাঝি সময়ে ইসরায়েলের সাথে আলোচনার আহ্বান জানিয়েছিলেন আউন। তিনি বলেছিলেন যে তার প্রস্তাবিত আলোচনার লক্ষ্য ইসরায়েলি দখলদারিত্বের অবসান।

অন্যদিকে ইসরায়েল দাবি করেছে যে, লেবাননের সরকার হিজবুল্লাহকে সীমাবদ্ধ এবং নিরস্ত্র করতে ব্যর্থ হয়ে যুদ্ধবিরতিতে তাদের পক্ষ সমর্থন করেনি। অপরদিকে সশস্ত্র গোষ্ঠীটি নিরস্ত্রীকরণের চাপ প্রত্যাখ্যান করেছে।

উত্তেজনা বৃদ্ধির আরেকটি লক্ষণ হিসেবে চলতি সপ্তাহের শুরুতে লেবাননের সশস্ত্র বাহিনীকে দক্ষিণে যেকোনো নতুন ইসরায়েলি আক্রমণ মোকাবিলা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ইসরায়েলি সৈন্যরা সীমান্তবর্তী শহর ব্লিদায় প্রবেশের কয়েক ঘণ্টা পর এই আদেশ জারি করা হয়। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ন্যাশনাল নিউজ এজেন্সি (এনএনএ) জানিয়েছে, টাউন হলে হামলা চালিয়ে পৌর কর্মী ইব্রাহিম সালামেহকে হত্যা করেছে ইসরায়েলি বাহিনী। সে সময় তিনি সেখানে ঘুমাচ্ছিলেন।

ইসরায়েলি সেনাবাহিনী জানিয়েছে যে, হিজবুল্লাহর অবকাঠামো ধ্বংস করার জন্যই এই অভিযান চালানো হয়েছে। তারা বলছে, তাৎক্ষণিক হুমকির জবাবে সৈন্যরা গুলি চালিয়েছে। তবে এ বিষয়ে আর কোনো তথ্য বা প্রমাণ দেখাতে পারেনি ইসরায়েলি বাহিনী।

টিটিএন

