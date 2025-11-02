সুদানে বিদ্রোহীদের চীনা ড্রোন-কামান দিচ্ছে আরব আমিরাত: মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা

সুদানে বিদ্রোহীদের চীনা ড্রোন-কামান দিচ্ছে আরব আমিরাত: মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা
সুদানে বিদ্রোহীদের চীনা ড্রোন-কামান দিচ্ছে আরব আমিরাত। এমনটিই দাবি করেছে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থাগুলো। ওয়াশিংটনভিত্তিক সংবাদপত্র ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের প্রতিবেদনে এসব তথ্য জানানো হয়েছে।
সংবাদপত্রটি জানিয়েছে, সংযুক্ত আরব আমিরাত (ইউএই) সম্প্রতি চীনা ড্রোনসহ নানা ধরনের অস্ত্র সুদানের বিদ্রোহী আধাসামরিক বাহিনী র্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সেসের (আরএসএফ) কাছে সরবরাহ বাড়িয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা দপ্তর পেন্টাগনের গোয়েন্দা বিভাগ ও পররাষ্ট্র দপ্তরের গোয়েন্দা শাখা চলতি বছর অক্টোবর পর্যন্ত এই অস্ত্র সরবরাহ বৃদ্ধির তথ্য পেয়েছে।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এই অস্ত্রগুলো সেই বিদ্রোহী গোষ্ঠীর হাতে যাচ্ছে, যাদের বিরুদ্ধে দারফুরে ‘গণহত্যার’ অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া, মানবাধিকার সংস্থা অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল জানিয়েছে, আরব আমিরাত আরএসএফকে বোমা ও হাউইটজার পাঠাচ্ছে।
ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল আরও বলেছে, সরবরাহকৃত অস্ত্রের মধ্যে রয়েছে আরব আমিরাতের অর্থায়নে কেনা উন্নত মানের চীনা তৈরি ড্রোন, হালকা অস্ত্র, ভারী মেশিনগান, যানবাহন, কামান, মর্টার ও গোলাবারুদ। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল গত মে মাসে জানায়, আরব আমিরাত চীনের তৈরি জিবি-৫০এ গাইডেড বোমা ও ১৫৫ মিলিমিটার এইচ-৪ হাউইটজার কামান দারফুরে পাঠাচ্ছে। এই অঞ্চলে আরএসএফ সে সময় অনেকগুলো শহর অবরোধ করে রেখেছিলো।
গত সপ্তাহে আরএসএফ উত্তর দারফুরের শহর এল-ফাশেরে হামলা চালায় ও পরে তারা সেখানকার বেসামরিক মানুষদের হত্যার ভিডিও প্রকাশ করে। এই অভিযানের খবর প্রকাশিত হয় যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় শুরু হওয়া শান্তি আলোচনার ভেঙে যাওয়ার পরপরই। খার্তুমে পরাজয়ের পর আরএসএফ আবার দারফুর অঞ্চলে আক্রমণ শুরু করে, এই অঞ্চলেই আরএসএফের পূর্বসূরি ‘জানজাওয়িদ’ মিলিশিয়া ছিলো।
মিডল ইস্ট আইয়ের জানুয়ারির প্রতিবেদন অনুযায়ী, আরব আমিরাত এক জটিল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে লিবিয়া, চাদ, উগান্ডা ও সোমালিয়ার বিচ্ছিন্ন অঞ্চল হয়ে আরএসএফের কাছে অস্ত্র পাঠাচ্ছে।
মার্চের পর আরব আমিরাতের অস্ত্র সহায়তা আরও বাড়ে, যখন ইরান, তুরস্ক ও মিশরের সমর্থনে সুদানি সেনাবাহিনী রাজধানী খার্তুমের পুরো নিয়ন্ত্রণ পুনরায় নেয়। মে মাসে আরএসএফ আরব আমিরাতের কাছ থেকে চীনা ড্রোন ব্যবহার করে সরকার-নিয়ন্ত্রিত বন্দরনগরী পোর্ট সুদানে হামলা চালায়, যাতে তুর্কি সেনা বিশেষজ্ঞ দলের কয়েকজন আহত হন।
ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের তথ্য মতে, এখন আরব আমিরাত আরএসএফকে চীনা সরকারি ঠিকাদার ‘চায়না অ্যারোস্পেস সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি করপোরেশনের’ তৈরি ‘রেইনবো সিরিজ’ ড্রোন সরবরাহ করছে, যার মধ্যে ‘সিএইচ-৯৫’ মডেলের ড্রোন ২৪ ঘণ্টা টানা উড়তে পারে ও সুনির্দিষ্ট হামলা চালাতে সক্ষম।
আরএসএফের প্রধান নেতা হলেন ‘হেমেদতি’ নামে পরিচিত মোহাম্মদ হামদান দাগালো। তিনি আরব আমিরাতের ঘনিষ্ঠ মিত্র ও দুবাইয়ে তার ব্যাপক ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড রয়েছে। হেমেদতি ও তার পরিবার দারফুরের স্বর্ণখনি থেকে উত্তোলিত বিপুল পরিমাণ স্বর্ণ আরব আমিরাতের মাধ্যমে পাচার করেছে।
সূত্র: ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল
