পাকিস্তানসহ কয়েকটি দেশ পারমাণবিক অস্ত্রের পরীক্ষা চালাচ্ছে, দাবি ট্রাম্পের
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দাবি করেছেন, পাকিস্তানসহ বেশ কয়েকটি দেশ পারমাণবিক অস্ত্রের পরীক্ষা চালাচ্ছে, কিন্তু দেশগুলো এসব নিয়ে কোনো কথা বলে না। তিনি আরও বলেন, যুক্তরাষ্ট্রকে অবশ্যই নিজের পারমাণবিক অস্ত্রের পরীক্ষা করতে হবে।
সিবিএস নিউজের জনপ্রিয় অনুষ্ঠান ‘৬০ মিনিটস’ এ দেওয়া সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প বলেন, আমাদের পারমাণবিক অস্ত্রের সংখ্যা বিশ্বের যেকোনো দেশের চেয়ে বেশি। আমি মনে করি, আমাদের নিরস্ত্রীকরণ নিয়ে কিছু করা উচিত। আসলে আমি রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ও চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গেও এ বিষয়ে আলোচনা করেছি।
তিনি বলেন, আমাদের কাছে এমন পরিমাণ পারমাণবিক অস্ত্র আছে যা দিয়ে পৃথিবীকে ১৫০ বার ধ্বংস করা সম্ভব। রাশিয়ারও প্রচুর অস্ত্র আছে, চীনের কাছেও আছে।
সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী তখন প্রশ্ন করেন, তাহলে আমাদের কেন পরীক্ষা করতে হবে?
জবাবে ট্রাম্প বলেন, কারণ আপনাকে জানতে হবে, এগুলো কাজ করছে কি না। রাশিয়া ঘোষণা দিয়েছে, তারা পরীক্ষা চালাবে। দেখেছেন, উত্তর কোরিয়া নিয়মিতই পরীক্ষা চালাচ্ছে। অন্যান্য দেশও করছে। কেবল আমরা করছি না। আমি চাই না যুক্তরাষ্ট্রই একমাত্র দেশ হোক যারা পরীক্ষা করে না।
তাকে যখন জিজ্ঞেস করা হয়, যুক্তরাষ্ট্র কি ৩০ বছরের বেশি সময় পর আবার পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটাবে? জবাবে তিনি বলেন, আমি বলছি, আমরা অন্য দেশগুলোর মতো পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা করব।
তবে সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী তখন বলেন, একমাত্র দেশ যেটি বাস্তবিক অর্থে পারমাণবিক পরীক্ষা চালাচ্ছে, তা হলো উত্তর কোরিয়া। রাশিয়া ও চীন ১৯৯০ এবং ১৯৯৬ সালের পর থেকে কোনো পারমাণবিক পরীক্ষা চালায়নি।
এ প্রসঙ্গে ট্রাম্প বলেন, রাশিয়া ও চীনও পরীক্ষা চালাচ্ছে। আপনি জানেন না।
যখন সাংবাদিক উল্লেখ করেন যে রাশিয়ার সাম্প্রতিক পরীক্ষা ছিল পারমাণবিক অস্ত্রের ‘ডেলিভারি সিস্টেম’, অর্থাৎ ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষা, তখন ট্রাম্প জোর দিয়ে বলেন, রাশিয়া পরীক্ষা করছে, চীনও করছে, কিন্তু তারা সেটা নিয়ে কথা বলে না।
তিনি আরও বলেন, আমরা একটি উন্মুক্ত সমাজ। আমরা এসব বিষয়ে কথা বলি। কারণ না বললে আপনারা রিপোর্ট করবেন। তাদের দেশে এমন সাংবাদিক নেই, যারা এসব নিয়ে লিখতে পারে। কিন্তু আমরা আলাদা। আমরা পরীক্ষা করব, কারণ তারা পরীক্ষা করছে।
ট্রাম্প জোর দিয়ে বলেন, অবশ্যই উত্তর কোরিয়া পরীক্ষা চালাচ্ছে, পাকিস্তানও করছে; কিন্তু তারা আপনাকে কিছু জানায় না। তারা ভূগর্ভে পরীক্ষা চালায়, যেখানে কেউ ঠিকভাবে বুঝতেও পারে না কী হচ্ছে। শুধু সামান্য কম্পন টের পাওয়া যায়।
তারা পরীক্ষা চালায়, আমরা চালাই না। আমাদেরও চালাতে হবে, বলেন ট্রাম্প। তিনি যোগ করেন, রাশিয়া সম্প্রতি একধরনের হুমকি দিয়েছে যে তারা নতুন মাত্রার পরীক্ষা চালাবে। রাশিয়া পরীক্ষা করছে, চীনও করছে, আর আমরাও করব।
ট্রাম্প বলেন, এটা কোনোভাবেই যৌক্তিক নয় যে আপনি পারমাণবিক অস্ত্র বানাবেন কিন্তু পরীক্ষা করবেন না। তাহলে কীভাবে জানবেন যে এগুলো আসলেই কাজ করবে? তাই পরীক্ষা করতেই হবে।
সাম্প্রতিক এক সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম পোস্টে ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা দপ্তরকে ‘অবিলম্বে’ পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষার নির্দেশ দেন। তার ওই নির্দেশ ঘিরে ব্যাপক বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে, বিশেষ করে তিনি কি ১৯৯২ সালের পর যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম পারমাণবিক বিস্ফোরণের ইঙ্গিত দিচ্ছেন কি না, তা নিয়ে।
সাক্ষাৎকারে সাংবাদিক উল্লেখ করেন, আমাদের পারমাণবিক অস্ত্র বিশ্বের সেরা, তাই এগুলোর পরীক্ষা চালানোর দরকার নেই। এমনটাই বলছেন সেসব বিশেষজ্ঞরা, যাদের সঙ্গে আমি কথা বলেছি।
জবাবে ট্রাম্প বলেন, আমার মতে, আমাদের অস্ত্রই সেরা। আমি নিজেই এগুলো সংস্কার করেছি ও গত মেয়াদে নতুন করে তৈরি করেছি। আমি আসলে এটা করতে চাইনি, কারণ এর ধ্বংসাত্মক ক্ষমতা নিয়ে কথা বলাই ভয়ঙ্কর। কিন্তু যদি অন্যদের কাছে এসব থাকে, আমাদেরও থাকতে হবে।
তিনি আরও বলেন, যদি আমাদের কাছে এসব অস্ত্র থাকে, তাহলে পরীক্ষা করতেই হবে। নাহলে আপনি জানবেন না এগুলো ঠিকভবে কাজ করবে কি না। তবে আমরা কখনো সেগুলো ব্যবহার করতে চাই না।
সূত্র: ডন
