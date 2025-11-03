সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ৩ নভেম্বর ২০২৫
বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা থেকে সংক্ষেপে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংবাদ থাকছে জাগো নিউজের পাঠকদের জন্য-
দুই সপ্তাহ পর ইরানের রাজধানীতে মিলবে না পানযোগ্য পানি
তীব্র খরায় বিপর্যস্ত ইরান। রাজধানী তেহরানে পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, আগামী দুই সপ্তাহ পর শহরটিতে পান করার মতো সুপেয় পানি আর অবশিষ্ট থাকবে না। দেশটির পানি সরবরাহ কর্তৃপক্ষ এমন আশঙ্কার কথা জানিয়েছে।
যুক্তরাষ্ট্রের পারমাণবিক অস্ত্র দিয়ে পৃথিবীকে ১৫০ বার ধ্বংস করা সম্ভব: ট্রাম্প
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের পারমাণবিক অস্ত্র দিয়ে পৃথিবীকে ১৫০ বার ধ্বংস করা সম্ভব। তবে আমরা কখনো সেগুলো ব্যবহার করতে চাই না। রোববার (২ নভেম্বর) সিবিএস নিউজের জনপ্রিয় অনুষ্ঠান ‘৬০ মিনিটস’ এ দেওয়া সাক্ষাৎকারে এই কথা বলেন ট্রাম্প।
সুদানে আরএসএফের হাতে ভারতীয় নাগরিক অপহৃত, প্রশ্ন- তুমি শাহরুখ খানকে
এনডিটিভির হাতে পাওয়া একটি ভিডিওতে দেখা গেছে, এক ভারতীয় পুরুষ দুজন সশস্ত্র আরএসএফ সদস্যের মাঝে বসে আছেন। তথ্য যাচাই করে দেখা গেছে, ভারতীয় এই নাগরিকের নাম আদর্শ বেহেরা। তিনি উড়িষ্যা রাজ্যের জগৎসিংহপুর জেলার বাসিন্দা। ভিডিওতে এক আরএসএফ সদস্য বেহেরাকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি শাহরুখ খানকে চেনো?
যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় পণ্য রপ্তানিতে বড় ধস
থিংক ট্যাঙ্ক গ্লোবাল ট্রেড রিসার্চ ইনিশিয়েটিভের জিটিআরআইয়ের তথ্য অনুযায়ী, মে মাসে যুক্তরাষ্ট্রে ভারতের রপ্তানি ছিল ৮ দশমিক ৮ বিলিয়ন বা ৮৮০ কোটি ডলার। সেপ্টেম্বরে তা কমে দাঁড়ায় ৫ দশমিক ৫ বিলিয়ন বা ৫৫০ কোটি ডলারে। এ সময়ে ওষুধ, স্মার্টফোন, ধাতু ও গাড়ি খাতের রপ্তানি সবচেয়ে বেশি কমেছে।
পাকিস্তানসহ কয়েকটি দেশ পারমাণবিক অস্ত্রের পরীক্ষা চালাচ্ছে, দাবি ট্রাম্পের
ট্রাম্প বলেন, অবশ্যই উত্তর কোরিয়া পারমাণবিক অস্ত্রের পরীক্ষা চালাচ্ছে, পাকিস্তানও করছে; কিন্তু তারা আপনাকে কিছু জানায় না। তারা ভূগর্ভে পরীক্ষা চালায়, যেখানে কেউ ঠিকভাবে বুঝতেও পারে না কী হচ্ছে। শুধু সামান্য কম্পন টের পাওয়া যায়।
এবার কিম জং উনের সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন জাপানের প্রধানমন্ত্রী
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের পর এবার কিম জং উনের সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন জাপানের নতুন প্রধানমন্ত্রী সানায়ে তাকাইচি। তিনি জানিয়েছেন, তিনি উত্তর কোরিয়ার নেতা কিম জং উনের সঙ্গে বৈঠক করতে চান, যা দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে কোনো জাপানি নেতা করেননি।
ভারত এজন্যই এত নোংরা!
ভারতে বেড়াতে গিয়ে দোকান থেকে আইসক্রিম কিনেছিলেন এক বিদেশি নারী পর্যটক। কিন্তু আশপাশে ডাস্টবিন দেখতে না পেয়ে আইসক্রিমের মোড়ক কোথায় ফেলতে হবে, তা বুঝতে পারছিলেন না তিনি। তখন দোকানদার নিজেই মোড়কটি নিয়ে রাস্তার কাছে ফেলে দেন। এভাবে যেখানে-সেখানে ময়লা ফেলতে দেখে যারপরনাই অবাক হন ওই পর্যটক।
নাইজেরিয়ায় কি আসলেই খ্রিষ্টান নিধন চলছে, ট্রাম্পের দাবি কতটা সত্য?
এপি’র অনুসন্ধানেও দেখা গেছে, দেশটিতে খ্রিষ্টানদের পাশাপাশি মুসলিমরাও নিহত হচ্ছেন। নাইজেরিয়ার খ্রিষ্টান অ্যাসোসিয়েশনের সাবেক প্রধান যোসেফ হায়াবও বলেছেন, খ্রিস্টান নিধনের অভিযোগ অতিরঞ্জিত। গবেষক তাইও হাসান আদেবায়ো বলেন, এই সহিংসতা ধর্মীয় নয়, বরং জটিল সামাজিক ও ভৌগোলিক বাস্তবতার ফল। কে শিকার হবে, তা অনেকাংশে নির্ভর করে কে কোথায় থাকে তার ওপর।
আফগানিস্তানে এত বেশি ভূমিকম্প হয় কেন?
ভূতাত্ত্বিকভাবে আফগানিস্তান ইউরেশীয় টেকটোনিক প্লেটের প্রান্তে অবস্থিত। এর দক্ষিণে রয়েছে ভারতীয় ও আরবীয় টেকটোনিক প্লেট। এই তিনটি প্লেটের সংঘর্ষ অঞ্চল তৈরি করেছে বিশ্বের অন্যতম ভূমিকম্প সক্রিয় এলাকা। ভারতীয় প্লেটের উত্তরমুখী গতি ও ইউরেশীয় প্লেটের সাথে সংঘর্ষ আফগানিস্তানে ঘন ঘন ভূমিকম্পের মূল কারণ।
যুদ্ধবিরতির পরেও হামলা, ২৩৬ ফিলিস্তিনিকে হত্যা করেছে ইসরায়েল
যুদ্ধবিরতির পরেও গাজার বিভিন্ন স্থানে হামলা চালাচ্ছে দখলদার ইসরায়েলি বাহিনী। যুদ্ধবিরতি কার্যকর হওয়ার পরেও অবরুদ্ধ এই উপত্যকায় এখন পর্যন্ত ২৩৬ ফিলিস্তিনিকে হত্যা করেছে ইসরায়েল। এদিকে, অধিকৃত পশ্চিম তীরে ইসরায়েলি বাহিনী এবং বসতি স্থাপনকারীদের হামলায় এক কিশোরসহ দুই ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন।
এসএএইচ/এএসএম