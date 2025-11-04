উ.কোরিয়ায় কিম পরিবারের বিশ্বস্ত সংসদপ্রধানের মৃত্যু

উ.কোরিয়ায় কিম পরিবারের বিশ্বস্ত সংসদপ্রধানের মৃত্যু
উত্তর কোরিয়ার সাবেক নামমাত্র রাষ্ট্রপ্রধান তথা সংসদপ্রধান ও কিম পরিবারের দীর্ঘদিনের বিশ্বস্ত অনুগত কিম ইয়ং ন্যাম মারা গেছেন। সোমবার (৩ নভেম্বর) ৯৭ বছর বয়সে তার মৃত্যু হয়েছে। ক্যানসারজনিত অঙ্গ বিকলের কারণে তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন বলে মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা কোরিয়ান সেন্ট্রাল নিউজ এজেন্সি (কেসিএনএ) সংবাদ প্রকাশ করেছে।
কেসিএনএ জানিয়েছে, দল ও দেশের ইতিহাসে অসাধারণ অবদান রাখা প্রবীণ কমরেড কিম ইয়ং ন্যাম ৯৭ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেছেন।
দেশটির সর্বোচ্চ নেতা কিম জং উন মঙ্গলবার(৪ অক্টোবর) সকালে কিম ইয়ং ন্যামের মৃতদেহে শ্রদ্ধা জানান এবং তার পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করেন। তার রাষ্ট্রীয় শেষকৃত্য অনুষ্ঠিত হবে বৃহস্পতিবার(৬ নভেম্বর)।
কিম ইয়ং ন্যাম ১৯৯৮ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত উত্তর কোরিয়ার সংসদ সুপ্রিম পিপলস অ্যাসেম্বলির প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। এই পদটি দেশটির নামমাত্র রাষ্ট্রপ্রধানের পদ হিসেবে পরিচিত। তবে প্রকৃত ক্ষমতা সবসময় কিম পরিবারের হাতেই ছিল।
তিনি বহু বছর ধরে উত্তর কোরিয়ার কূটনৈতিক ও বৈদাশিক সম্পর্কের গুরুত্বপূর্ণ মুখপাত্র ছিলেন। রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে প্রচারিত রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানগুলোতে তার কণ্ঠের ভাষণ এবং বিদেশি অতিথিদের অভ্যর্থনা জানানোর প্রতিবেদনে প্রায়শই দেখা যেতো।
উত্তর কোরিয়ার প্রতিষ্ঠাতা কিম ইল সাং ১৯৯৪ সালে মৃত্যুবরণ করলে রাষ্ট্রীয় শোকসভায় তিনি শোকবাণী পাঠ করেছিলেন। পরবর্তীতে কিম জং ইলকে জাতীয় প্রতিরক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে মনোনয়ন দেওয়ার দায়িত্বও তিনি পালন করেছেন।
২০১৮ কিম জং উনের বোন কিম ইয়ো জং–এর সঙ্গে দক্ষিণ কোরিয়ার পিয়ংচ্যাং শীতকালীন অলিম্পিক উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিলেন কিম ইয়ং ন্যাম। এ সফরে তিনি ছিলেন কয়েক দশকের মধ্যে দক্ষিণ কোরিয়া সফর করা সর্বোচ্চ পর্যায়ের উত্তর কোরীয় কর্মকর্তা।
২০১৯ সালে বয়সজনিত কারণে তার স্থলাভিষিক্ত হন কিম জং উনের ঘনিষ্ঠ সহযোগী চোয়ে রিয়ং হেক। বর্তমানে রিয়ং হেক সংসদের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন।
কেএম