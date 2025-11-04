মামদানি মেয়র হলে নিউইয়র্কে বরাদ্দ দেবেন না ট্রাম্প

মামদানি মেয়র হলে নিউইয়র্কে বরাদ্দ দেবেন না ট্রাম্প
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ফের জানিয়েছেন, ডেমোক্র্যাট প্রার্থী জোহরান মামদানি নিউইয়র্কের মেয়র নির্বাচিত হলে তিনি শহরটিতে কেন্দ্রীয় (ফেডারেল) বরাদ্দ দেবেন না। রোববার (২ নভেম্বর) মার্কিন টেলিভিশন চ্যানেল সিবিএসের ‘৬০ মিনিটস’ অনুষ্ঠানে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এ কথা বলেন ট্রাম্প।
জোহরান মামদানি নিজেকে ডেমোক্র্যাট সোশ্যালিস্ট বা গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রী বলে পরিচয় দেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে ট্রাম্প বলেন, যদি নিউইয়র্কে একজন কমিউনিস্ট মেয়র হন, তাহলে ওখানে অর্থ দেওয়া মানেই অপচয় করা। তাই প্রেসিডেন্ট হিসেবে নিউইয়র্কে বড় অংকের অর্থ বরাদ্দ দেওয়া আমার জন্য কঠিন হবে।
নিউইয়র্ক সিটি চলতি অর্থবছরে ৭ দশমিক ৪ বিলিয়ন ৭৪০ কোটি ডলার ফেডারেল সহায়তা পেয়েছে। তবে মামদানি জয়ী হলে এই সহায়তা নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
ট্রাম্প প্রশাসন এর আগেও ডেমোক্র্যাটদের নিয়ন্ত্রিত অঙ্গরাজ্য বা শহরগুলোর উন্নয়ন প্রকল্পে ফেডারেল অনুদান কমানোর উদ্যোগ নিয়েছিল।
মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় শহর নিউইয়র্কে মেয়র নির্বাচনের আনুষ্ঠানিক ভোটগ্রহণ শুরু হবে। জনমত জরিপে দেখা গেছে, জোহরান মামদানি তার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী সাবেক গভর্নর অ্যান্ড্রু কুওমোর চেয়ে এগিয়ে আছেন।
সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প বলেন, আমি বিল দে ব্লাসিওকে দেখেছি, কতটা খারাপ মেয়র ছিলেন তিনি। কিন্তু মামদানি দে ব্লাসিওর চেয়েও খারাপ।
ট্রাম্প নিজে নিউইয়র্কের কুইন্স এলাকায় বেড়ে উঠেছেন। যদিও তিনি একজন রিপাবলিকান, সাক্ষাৎকারে কার্যত তিনি ডেমোক্র্যাট পার্টির সতন্ত্র প্রার্থী অ্যান্ড্রু কুওমোকেই সমর্থন দিয়েছেন।
তিনি বলেন, আমি কুওমোর ভক্ত নই, তবে যদি খারাপ একজন ডেমোক্র্যাট আর একজন কমিউনিস্টের মধ্য থেকে বেছে নিতে হয়, তাহলে আমি যে কোনো সময় খারাপ ডেমোক্র্যাটকেই বেছে নেব।
৩৪ বছর বয়সী জোহরান মামদানি নিজেকে সোশ্যালিস্ট হিসেবে পরিচয় দিলেও তিনি কমিউনিস্ট হওয়ার অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। এক টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে রসিকতা করে তিনি বলেন, আমি মূলত একজন স্ক্যান্ডিনেভীয় রাজনীতিকের মতো, শুধু চামড়া একটু বাদামি।
সোমবার এক বক্তব্যে মামদানি বলেন, ডোনাল্ড ট্রাম্পের শাসনামলের প্রতিচ্ছবি নয়, বরং তার বিকল্প তৈরি করাই আমাদের লক্ষ্য। আমরা এমন এক শহর চাই, যা সব বাসিন্দার মর্যাদাকে সমান গুরুত্ব দেবে।
অ্যান্ড্রু কুওমো পাল্টা বক্তব্যে বলেন, তিনি ট্রাম্প প্রশাসনের সঙ্গে কাজ করা অভিজ্ঞতাসম্পন্ন একমাত্র প্রার্থী। তিনি বলেন, আমি ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে লড়েছি। নিউইয়র্কের জন্য লড়াই করতে আমি পিছপা হবো না।
সূত্র: সিবিএস
