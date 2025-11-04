নিউইয়র্কে মেয়র নির্বাচন, ভোটের আগ মুহূর্তে কুয়োমোকে সরাসরি সমর্থন ট্রাম্পের

নিউইয়র্কে মেয়র নির্বাচন, ভোটের আগ মুহূর্তে কুয়োমোকে সরাসরি সমর্থন ট্রাম্পের
নিউইয়র্ক সিটি মেয়র নির্বাচনের আগ মুহূর্তে ডেমোক্র্যাটিক পার্টির স্বতন্ত্র প্রার্থী অ্যান্ড্রু এম. কুয়োমোর পক্ষে সরাসরি সমর্থন জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। কয়েক সপ্তাহ ধরেই তিনি ইঙ্গিত দিচ্ছিলেন যে কুয়োমোকেই তিনি এই প্রতিযোগিতায় বিজয়ী দেখতে চান। অবশেষে সোমবার (৩ নভেম্বর) রাতে, ভোটের কয়েক ঘণ্টা আগে, তিনি সেটি আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেন।
ট্রাম্প তার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে লেখেন, আমার দায়িত্ব দেশের নেতৃত্ব দেওয়া। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যদি মামদানি জয়ী হন, তাহলে নিউইয়র্ক সিটি সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিপর্যয়ের মুখে পড়বে।
তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, মামদানি নির্বাচিত হলে নিউইয়র্ক সিটিকে কেবল ন্যূনতম ফেডারেল সহায়তা দেওয়া হবে। আমি এমন একজন ডেমোক্র্যাটকে জয়ী দেখতে চাই, যার সফলতার রেকর্ড আছে ও একজন ব্যর্থ কমিউনিস্টের চেয়ে ভালো।
ডেমোক্র্যাট প্রার্থী জোহরান মামদানিকে তিনি আগেই ‘লিটল কমিউনিস্ট’ (ছোট্ট কমিউনিস্ট) বলে কটাক্ষ করেছিলেন। মামদানি নিজেকে ডেমোক্র্যাটিক সোশ্যালিস্ট বলে পরিচয় দেন।
ট্রাম্প তার পোস্টে লেখেন, আপনি অ্যান্ড্রু কুয়োমোকে ব্যক্তিগতভাবে পছন্দ করুন বা না করুন, আপনার কাছে কোনো বিকল্প নেই। আপনাকে তাকে ভোট দিতে হবে ও আশা করতে হবে তিনি দারুণ কাজ করবেন। তিনি তা পারার যোগ্য, কিন্তু মামদানি নন।
পোস্টটি প্রকাশের প্রায় আধা ঘণ্টা পর রেডিও স্টেশন ডব্লিউএবিসি-তে এক সাক্ষাৎকারে কুয়োমো বলেন, প্রেসিডেন্ট ঠিকই বলেছেন।
তিন মেয়াদে গভর্নর থাকা কুয়োমো ও প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের মধ্যে দীর্ঘ জটিল সম্পর্ক রয়েছে। কুয়োমো বারবার দাবি করেছেন, তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি ট্রাম্পের মুখোমুখি দাঁড়াতে পারেন। যদিও ট্রাম্প নিউইয়র্ক শহরে ব্যাপকভাবে অপ্রিয় এক রাজনীতিক।
অন্যদিকে, মামদানি তার প্রচারে বারবার কুয়োমো ও ট্রাম্পকে একই সঙ্গে যুক্ত করার চেষ্টা করেছেন। তার দাবি, তাদের দুজনেরই অর্থদাতা একই ব্যক্তি বা গোষ্ঠী।
মামদানির প্রচারশিবিরের মুখপাত্র ডোরা পেকেক বলেন, এটাই কুয়োমোর রাজনৈতিক কফিনে শেষ পেরেক।
কুইন্সের অ্যাস্টোরিয়ায় এক নির্বাচনী সমাবেশে মমদানি বলেন, আমি মাসের পর মাস ধরে জানতাম ট্রাম্প কুয়োমোকেই সমর্থন দেবেন। এখন যা গুজব ছিল, তা প্রকাশ্যে এসেছে।
মামদানি আরও বলেন, অ্যান্ড্রু কুয়োমোর প্রতি ট্রাম্পপন্থি ‘মেক আমেরিকা গ্রেট এগেইন’ আ ম্যাগা আন্দোলনের এই সমর্থন প্রমাণ করে যে কুয়োমোকে নিজের সেরা পুতুল মনে করেন ট্রাম্পভ। নিউইয়র্কবাসীর নয়, নিউইয়র্ক সিটির নয়, বরং ডোনাল্ড ট্রাম্প ও তার প্রশাসনের জন্য সেরা মেয়র হবে কুয়োমো।
সূত্র: দ্য নিউইয়র্ক টাইমস
