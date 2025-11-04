কলকাতার বইমেলায় এবারও থাকছে না বাংলাদেশ প্যাভিলিয়ন

কলকাতার বইমেলায় এবারও থাকছে না বাংলাদেশ প্যাভিলিয়ন
বাঙালির দুর্গা উৎসবের পর পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে বড় উৎসব হলো কলকাতার আন্তর্জাতিক বইমেলা। কলকাতার একটি পাঁচ তারকা হোটেলে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা হয়ে গেল ৪৯তম কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলার। ২০২৬ সালের ৪৯তম কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলা শুরু হচ্ছে আগামী ২২ জানুয়ারি। মেলা চলবে আগামী ৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত।
তবে এবারও কলকাতা আন্তর্জাতিক বই মেলায় থাকছে না বাংলাদেশ প্যাভিলিয়ন। এমনটাই জানিয়েছে, পাবলিশার্স অ্যান্ড বুকসেলাস গিল্ডের সাধারণ সম্পাদক ত্রিদিব কুমার চট্টোপাধ্যায়।
ত্রিদিব কুমার চট্টোপাধ্যায় বলেন, আমরা গতবারও বলেছি এবারও বলছি, আমরা চাইছি যে দিল্লি হয়ে আসতে। ২০২৪ সালের পর থেকে রাজনৈতিক জিও পলিটিক্যাল সিচুয়েশনের ওপর আমাদের চলতে হচ্ছে। আমরা একটি ছোট্ট অর্গানাইজেশন। আমাদের হাতে প্রশাসন নেই, মিস্ট্রি অফ এক্সটার্নাল অ্যাফেয়ার নেই। সুতরাং পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে আমাদের চলতে হয়। আপনি বললেও এমন কিছু দেশকে ইনভাইট করতে পারব না। বাংলাদেশের বিষয়ে আমাদের বক্তব্য সেরকম কিছু নয়। আপনারা দিল্লি হয়ে আসুন।
এবারের বইমেলা উদ্বোধন করবেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী। সল্টলেকের করুণাময়ী বইমেলা প্রাঙ্গনেই ৪৯তম কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলা শুরু হবে। এবারের বইমেলার থিম কান্ট্রি হলো আর্জেন্টিনা।
এছাড়াও এবারের বইমেলায় অংশ নেবে, ব্রিটেন, কলম্বিয়া, আমেরিকা, জার্মান, ফ্রান্স, অস্ট্রেলিয়া, জাপান, পেরু, স্পেন, থাইল্যান্ডসহ বেশ কয়েকটি দেশ।
এছাড়াও এই বইমেলায় উত্তরপ্রদেশ, কর্ণাট, উড়িষ্যা, মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব, হরিয়ানা এবং মধ্যপ্রদেশ। থাকবে লিটল ম্যাগাজিন প্যাভিলিয়ন, চিলড্রেন প্যাভিলিয়নসহ ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের প্রকাশনা সংস্থা অংশ নেবে।
গিল্ডের তরফ থেকে জানানো হয়, গত ২০২৫ সালের বইমেলায় এসেছিলেন ২৭ লাখ বইপ্রেমী মানুষ। বই বিক্রির পরিমাণ ছিল ২৩ কোটি রুপি। ২০২৬ সালের ৪৯তম আন্তর্জাতিক বইমেলায় বইপ্রেমীদের সংখ্যা আরও বাড়বে বলে আশাবাদী উদ্যোক্তারা।
ডিডি/টিটিএন