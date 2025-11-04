চীনে ব্যবসায়িক অংশীদারত্ব বিক্রি করছে স্টারবাকস

চীনে ব্যবসায়িক অংশীদারত্ব বিক্রি করছে স্টারবাকস
বিশ্ববিখ্যাত কফি চেইন স্টারবাকস জানিয়েছে, চীনে তাদের ব্যবসার ৬০ শতাংশ শেয়ার বিক্রি করছে প্রাইভেট ইকুইটি প্রতিষ্ঠান বয়ু ক্যাপিটাল-এর কাছে। এই চুক্তির মোট মূল্য প্রায় ৪ বিলিয়ন ডলার।
চুক্তি অনুযায়ী, স্টারবাকস চীনে তাদের খুচরা ব্যবসার ৪০ শতাংশ মালিকানা ধরে রাখবে এবং ব্র্যান্ডের পূর্ণ মালিকানা তাদের কাছেই থাকবে।
১৯৯৯ সালে চীনের বাজারে প্রবেশ করে স্টারবাকস। এখন দেশটি যুক্তরাষ্ট্রের পর তাদের দ্বিতীয় বৃহত্তম বাজার, তবে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে স্থানীয় প্রতিদ্বন্দ্বী লাকিন কফি-র উত্থানে প্রতিষ্ঠানটি চাপে পড়েছে।
স্টারবাকস জানিয়েছে, তাদের চীনা সদর দপ্তর শাংহাইয়ে থাকবে এবং তারা বর্তমানে পরিচালিত ৮ হাজার আউটলেট থেকে ২০ হাজার শাখা পর্যন্ত সম্প্রসারণের পরিকল্পনা করছে।
কোম্পানিটি এক বিবৃতিতে বলেছে, বয়ু ক্যাপিটালের সঙ্গে অংশীদারত্ব আমাদের চীনে দীর্ঘমেয়াদি প্রবৃদ্ধির পরিকল্পনার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক।
তারা আরও জানিয়েছে, এই সহযোগিতায় যুক্ত হবে স্টারবাকসের বিশ্বমানের কফি দক্ষতা ও কর্মীবান্ধব সংস্কৃতি এবং বয়ু ক্যাপিটালের চীনা ভোক্তাদের গভীর বোঝাপড়া।
স্টারবাকস বলেছে, তারা শিগগিরই চীনা বাজারে নতুন পানীয় ও ডিজিটাল সেবা চালু করবে। চুক্তিটি আগামী বছর কার্যকর হবে বলে আশা করা হচ্ছে।
বয়ু ক্যাপিটাল একটি প্রাইভেট ইকুইটি প্রতিষ্ঠান, যারা খুচরা ব্যবসা, আর্থিক সেবা ও প্রযুক্তি খাতে বিনিয়োগ করে। তাদের অফিস রয়েছে শাংহাই, হংকং ও সিঙ্গাপুরে।
গত বছর স্টারবাকসের সাবেক প্রধান নির্বাহী ল্যাক্সম্যান নারাসিমহন জানিয়েছিলেন, কোম্পানিটি চীনে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে কৌশলগত অংশীদারিত্ব খুঁজছে। এরপর থেকেই বাজারে তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দেয়।
এই চুক্তি সাম্প্রতিক বছরগুলোতে চীনে কোনো বৈশ্বিক ভোক্তা কোম্পানির অন্যতম সবচেয়ে বড় বিনিয়োগ চুক্তি হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।
কোভিড-১৯ মহামারি, ভোক্তা ব্যয়ের ধীরগতি ও স্থানীয় প্রতিযোগিতার কারণে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে স্টারবাকসের বিক্রি কমে গেছে। বর্তমানে লাকিন কফি চীনে স্টারবাকসের চেয়েও বেশি শাখা পরিচালনা করছে এবং কম দাম ও ছাড়ের কারণে ভোক্তাদের মধ্যে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছে।
প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে স্টারবাকসও দাম কমিয়েছে, তবে এতে তাদের লাভজনকতা হ্রাস পেয়েছে।
